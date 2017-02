Governo garante estar a acompanhar fim do estágio de inspectores do fisco

O ministro das Finanças, Mário Centeno, garante que o Governo e os serviços do fisco estão a acompanhar o processo de conclusão do estágio dos quase 900 inspectores tributários, um curso que se arrasta há dois anos sem que os formandos já aprovados no curso tenham passado à carreira de inspecção.

A lei prevê um ano de formação, todas as avaliações previstas foram realizadas, as notas finais foram apuradas, mas estão por publicar oficialmente as notificações dos formandos. Estes continuam a trabalhar no fisco desde Janeiro de 2015 como estagiários, em “período experimental”.

Depois de o PÚBLICO noticiar na segunda-feira que o estágio se prolonga há dois anos e ainda não tem fim à vista, o ministro das Finanças foi questionado no Parlamento sobre os atrasos pelos deputados Joana Mortágua (BE), Rita Rato (PCP) e António Carlos Monteiro (CDS).

Os atrasos afectam 886 inspectores estagiários, todos eles funcionários públicos recrutados por concurso interno na administração pública, aberto ainda em Novembro de 2012, no tempo da troika, pelo Governo anterior.

Ouvido na manhã desta quarta-feira na Comissão de Trabalho e Segurança Social, Mário Centeno assegurou que o Governo está a acompanhar a situação, sublinhando o facto de o procedimento concursal ser de grande dimensão (o objectivo inicial era recrutar mil novos inspectores, estando neste momento em estágio 886). “É um processo que tem de ser acompanhado de forma muito transversal para que todos estejam em igualdade de circunstâncias, o que gera atrasos”, afirmou. “Estamos obviamente preocupados”, acrescentou.

O que se passa?

Os estagiários já realizaram todas as provas escritas (os dois primeiros exames, no primeiro ano, e a prova final, com uma primeira chamada em Julho passado e uma segunda em Dezembro), faltando agora serem publicadas as classificações em Diário da República.

Além dos atrasos que se verificaram e que o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Inspecção Tributária e Aduaneira (APIT), Nuno Barroso, atribui a "inércia" dos responsáveis do Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) – a prova final, por exemplo, aconteceu sete meses depois do fim do período formal de formação –, o fisco está agora a fazer um compasso de espera para publicar as notas finais.

Como o Conselho de Ministros de 15 de Dezembro aprovou um decreto-lei que altera o regime de carreiras dos funcionários do fisco, com implicações nos critérios de ponderação das notas finais dos estágios, a AT só vai proceder à divulgação da lista depois de o diploma ser publicado em Diário da República e estar em vigor. Daí a aparente referência de Centeno à “igualdade de circunstâncias” entre estagiários.

O ministro diz que a homologação das notas está dependente da publicação de uma alteração a um decreto-lei que já foi aprovado em Conselho de Ministros e que, segundo disse, se prevê que esteja concluído brevemente. Mas não definiu uma data.

Ao PÚBLICO, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, também não apontava esta semana uma data para o fim do estágio, porque, dizia, o “tempo de execução está dependente do número e complexidade de alegações que venham a ser apresentadas pelos interessados à classificação final em sede de audiência prévia e, posteriormente, em sede de recurso hierárquico”.

Os atrasos, denunciados tanto pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos como pela APIT, estão a gerar desconforto entre os estagiários afectados, tendo chegado ao PÚBLICO vários relatos desse descontentamento. Também ao Provedor de Justiça foram apresentadas queixas, o que levou José de Faria Costa a abrir um “procedimento de queixa” e a avançar com “diligências instrutórias informais”.

