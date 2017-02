Fed observa retoma na economia mas não sobe taxas

Cumprindo à risca aquilo que era esperado pelos mercados, a Reserva Federal norte-americana decidiu esta quarta-feira manter inalteradas as suas taxas de juro de referência, apesar de ter voltado a assinalar que o mercado de trabalho norte-americano está mais forte e que a inflação registou uma subida.

Depois de em Dezembro ter voltado a subir as taxas de juro, a Fed anunciou agora, no final da reunião de dois dias do comité que decide a política monetária nos Estados Unidos, que a sua principal taxa de referência se manterá dentro do intervalo situado entre os 0,5% e os 0,75%.

No seu comunicado, a entidade liderada por Janet Yellen manteve quase intactas as mensagens que tinha transmitido em Dezembro, quando realizou uma subida de taxas de 0,25%, acentuando ainda a ideia de que a confiança dos agentes económicos registou uma melhoria. “Os indicadores de sentimento dos consumidores e das empresas melhoraram recentemente”, escreveram os responsáveis da Fed.

E, em relação à evolução do emprego e da inflação, os dois indicadores que a Fed mais valoriza nas suas decisões de política monetária, o comunicado voltou a mostrar um tom relativamente optimista. A autoridade monetária norte-americana disse que o ritmo de criação de empregos é “sólido” e que a taxa de desemprego “continua próximo dos mínimos”. No que diz respeito à inflação, apesar de assumir que “ainda está abaixo do objectivo de longo prazo de 2%”, assinalou que “cresceu nos trimestres mais recentes”.

A decisão de manter taxas – e a manutenção do mesmo tom no discurso – era largamente esperada nos mercados numa fase em que se espera que a reserva Federal opte por uma acção prudente enquanto se estiver a viver um clima de incerteza em relação às políticas económicas adoptadas nos Estados Unidos. Janet Yellen e os seus pares preferem esperar pelas decisões concretas da administração Trump em questões como os acordos comerciais ou os planos de investimento, para assumirem de forma definitiva o seu plano de subidas progressivas das taxas de juro. Em Dezembro, os responsáveis da Fed apontaram para a realização de três subidas de taxas durante o ano de 2017.

