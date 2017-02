Bial vende unidade de imunoterapia alérgica à alemã Roxall

O grupo farmacêutico Bial anunciou, esta quarta-feira, que vai vender à empresa alemã Roxall a sua unidade de negócio de imunoterapia alérgica, dedicada à produção e comercialização de vacinas antialérgicas e a meios de diagnóstico para alergias. A "Bial chegou a acordo com a empresa alemã Roxall para vender a unidade de negócio de imunoterapia alérgica, conhecida como Bial Aristegui", indica a empresa em comunicado.

PUB

A venda daquela unidade inclui, segundo o grupo farmacêutico, as "áreas comerciais dedicadas à alergologia em Espanha, Portugal e Itália, que, em 2016, representaram 7% da facturação global da Bial, bem como a unidade de Inovação e Desenvolvimento e industrial de Bilbau (Espanha), envolvendo cerca de 100 colaboradores que serão integrados na empresa Roxall".

Esta operação irá permitir à Bial "concentrar a sua actividade na investigação e desenvolvimento (I&D) de novos medicamentos para o sistema nervoso central e cardiovascular e na sua expansão internacional, em particular na Europa, com o reforço da sua actividade de promoção de medicamentos através das suas filiais em Espanha, Alemanha, Reino Unido e Itália".

PUB

O anúncio surge 15 dias depois da Bial assinar com o Estado Português um contrato de investimento no valor de 37,4 milhões para investigação científica nas áreas dos sistemas nervoso central e cardiovascular. Este contrato estende-se até 2018 e vem na sequência de o Governo ter aprovado benefícios fiscais para investimentos industriais aprovados em Conselho de Ministros em Dezembro passado.

"Este investimento da Bial é particularmente relevante do modelo que o país tem definitivamente de assumir, que é o desenvolvimento assente da inovação", afirmou então o primeiro-ministro, António Costa.

Citado no comunicado, António Portela, CEO do grupo Bial, explica também hoje que "esta operação vai permitir uma maior focalização nos objectivos estratégicos" do grupo que irá centrar os seus investimentos nos "medicamentos na área das neurociências e cardiovascular" e no reforço da sua presença na Europa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Espanha, que continuará a ser o mercado prioritário no programa de internacionalização da empresa, irá manter-se a unidade de negócio de medicamentos que atingiu em 2016 um volume de facturação de 60 milhões de euros.

"Toda a actividade de investigação e industrial de Bial passará a estar concentrada em Portugal", realça a empresa em comunicado, segundo o qual está em curso um "forte" programa de inovação e desenvolvimento com um investimento médio anual de 50 milhões de euros.

As operações da BIAL na imunoterapia alérgica remontam a 1998, quando adquiriu em Espanha a empresa Aristegui, com actividades nesta área e com uma pequena actividade na área do medicamento. Em 2011 a Bial construiu em Bilbau, Espanha, uma Unidade Integrada de Produção e Investigação, dedicada à investigação e produção de vacinas personalizadas.

PUB