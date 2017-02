Portugal acredita ter todas as condições para vencer Israel

Nuno Marques só confirma se Portugal é favorito na eliminatória da Taça Davis com Israel no domingo. Mas o capitão de selecção lusa reconhece que estão reunidas as condições para que a equipa portuguesa passe à segunda ronda do Grupo I, zona Europa-África: João Sousa e Gastão Elias estão em boa forma e estão à vontade nos courts cobertos de terra batida do Clube Internacional de Foot-Ball (CIF), em Lisboa.

“Jogamos em casa, que é sempre melhor do que fora, sem dúvida, nas nossas condições, num clube em que nos sentimos bem, mas vai ser uma eliminatória difícil”, admitiu Marques. Tal como na eliminatória de Setembro, em que os portugueses derrotaram a Eslovénia, Sousa (41.º) e Elias (76.º) apresentam-se com o estatuto de "top-100" e com boas exibições neste início do ano.

“Independentemente do meu ranking, estou aqui para dar tudo por tudo para tentar ajudar Portugal a ganhar. Pessoalmente penso que a Taça Davis é uma semana muito exigente. Não só a nível psicológico, mas também a nível físico. É à melhor de cinco sets, são três dias seguidos, por isso não é fácil”, recordou Sousa, finalista, em Janeiro, no ATP 250 de Auckland.

Elias teve um bom desempenho em Sydney, vencendo três encontros antes de roubar um set a Dominic Thiem (8.º). “Acho que é bom podermos competir na Taca Davis, nesta boa forma em que estamos. Não fiz grandes resultados, mas fiz boas exibições este ano, que comecei da melhor forma. É bom para a equipa, é bom para Portugal”, frisou o número dois português. Marques conta ainda com Pedro Sousa (192.º) e Frederico Silva (363.º).

Israel, três lugares à frente de Portugal no ranking de países da Taça Davis, em que surge na 32.ª posição, traz a Lisboa os experientes Dudi Sela (75.º) e Amir Weintraub (236.º), ao lado do jovem de 19 anos Edan Leshem (401.º) e o veteraníssimo Jonathan Erlich, 39 anos e especialista de pares, em cujo ranking figura no 49.º lugar. No ano passado, Erlich fez dupla com Sela nas duas eliminatórias que disputaram, vencendo o par sueco mas perdeu com o par da Hungria.

Sela, de 31 anos, iniciou a época chegando às meias-finais do ATP 250 de Chennai, venceu um challenger na Austrália, antes de perder na segunda ronda do Open australiano, sempre em hardcourts. “Sousa e Elias são muito bons jogadores em terra batida. Fiz uma boa semana de treino em Israel e, embora goste mais de hardcourts, penso que também posso jogar bem em terra batida”, disse o número um israelita, que só venceu oito dos 40 encontros já realizados sobre o pó de tijolo no ATP World Tour e Grand Slams.

Weintraub conta com cinco vitórias e nove derrotas em provas de terra batida em toda a carreira, mas só cinco desses encontros foram no circuito principal.

“São jogadores fortes, experientes. O Sela começou muito bem o ano e têm um par forte, com um veterano que é "top-50". Teoricamente, a terra batida é uma pequena vantagem”, analisou Nuno Marques.

O capitão luso fez parte da selecção derrotada (2-3) por Israel em 1993, precisamente nos courts do CIF. Os israelitas venceram as outras três eliminatórias já disputadas com Portugal, em 1966, 1969 (ambas no Estádio Nacional) e em 2012, com Frederico Gil e Rui Machado nos singulares e João Sousa e Gastão Elias no par.

