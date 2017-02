FC Porto e Sp. Braga arriscam jogos à porta fechada para o ano

Não é só o Sporting de Braga, pelo que aconteceu na final da Taça da Liga com o Moreirense, que corre o risco de disputar jogos à porta fechada. Também o FC Porto está sujeito a uma sanção semelhante pelos mesmos motivos depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter aberto ontem um processo disciplinar pelos incidentes ocorridos no António Coimbra da Mota em sábado passado frente ao Estoril, em que adeptos portistas arremessaram petardos na direcção de Moreira, guarda-redes estorilista, em dois momentos do jogo. A acontecer para qualquer um dos clubes, esta sanção dificilmente acontecerá esta época, já que o processo ainda terá várias fases até ser concluído.

“A partir de agora a instrução caberá à Comissão de Instrutores da Liga, deduzindo acusação ou propondo o arquivamento, sendo que o processo será, depois, remetido ao CD para decisão. Posteriormente, será competente, em recurso de uma possível decisão disciplinar do Conselho de Disciplina, o Tribunal Arbitral do Desporto”, explicou ao PÚBLICO Artur Flamínio da Silva, especialista em direito desportivo. “O prazo legal é de 45 dias, exceptuando, casos de especial complexidade, em que poderá haver uma decisão no prazo de 75 dias, depois da abertura do procedimento disciplinar. Na prática, este prazo é sempre ultrapassado porque só a instrução pode até ultrapassar este prazo”, acrescenta.

Tanto no que aconteceu no Algarve, em que adeptos do Sp. Braga atiraram petardos para a zona em que jogadores do Moreirense festejavam um golo, como o que aconteceu na Amoreira, em que o início da segunda parte do Estoril-FC Porto foi retardado para dar assistência a Moreira por causa de petardos, com o jogo a ser interrompido aos 70’ por petardos que rebentaram ao pé do guarda-redes, o CD aplica o artigo 182.º - “agressões graves a espectadores e outros intervenientes” – para instaurar os respectivos processos.

Para Luís Cassiano Neves, outro jurista contactado pelo PÚBLICO, tanto Sp. Braga como FC Porto dificilmente conseguirão evitar esta sanção. “Da forma como o regulamento está redigido, o que resulta é que, verificada a factualidade que justifica a sanção, é muito difícil fugir-se à aplicação. Não entra aqui a dimensão da vontade ou a intenção do clube. O facto verificou-se, aplica-se a sanção”, refere o jurista, acrescentando que, o que diferencia estes de outros casos em que acontece o arremesso de petardos é que houve “interrupção dos jogos”.

A sanção de jogos à porta fechada já foi aplicada na presente época. O Leixões cumpriu os seus dois primeiros jogos no Estádio do Mar sem público por infracções ocorridas entre Outubro e Dezembro de 2015. A sanção aplicada ao clube de Matosinhos foi com base nos artigos 113º do regulamento disciplinar que diz respeito a “comportamentos discriminatórios em função da raça, religião ou ideologia”, e 187º, “comportamento incorrecto do público”. Em causa estavam os jogos com o Desportivo das Aves (9.ª jornada, fora), Farense (14.ª, casa) e Oriental (20.ª, fora) da época 2015-16. O processo iniciou-se em Outubro de 2015, o castigo foi decidido em Março de 2016, decisão que se manteve após recurso do clube e que foi cumprida nos jogos com o Famalicão e o FC Porto B.

Jogos sem público, de Metz a Belgrado

São vários os casos no futebol mundial em que clubes e selecções foram punidos com jogos à porta fechada. Um dos casos mais recentes aconteceu em França, durante um Metz-Lyon da Liga francesa, em que Anthony Lopes foi atingido por petardos vindos das bancadas. O jogo foi interrompido para dar assistência ao guarda-redes português — Lopes teve perda temporária de audição nos dois ouvidos — e acabaria por não ser retomado. A comissão disciplinar da Liga francesa puniria o Metz com a dedução de dois pontos e a repetição desse jogo à porta fechada. Outro caso, com implicação directa na qualificação de Portugal para o Euro 2016, aconteceu num Sérvia-Albânia. Um drone com a bandeira da “Grande Albânia” sobrevoou o estádio do Partizan, em Belgrado, os jogadores das duas selecções entraram em confronto e o jogo foi interrompido. A Sérvia disputou dois jogos à porta fechada.

