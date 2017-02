E ao terceiro assalto houve empate entre José Mourinho e Marco Silva

Marco Silva, treinador a cumprir a primeira experiência no futebol inglês, e José Mourinho, com vários anos e troféus conquistados em Inglaterra no currículo, disputaram o terceiro duelo no período de três semanas. E, depois de uma vitória para cada um dos técnicos portugueses no confronto a duas mãos na Taça da Liga inglesa, o terceiro assalto deu empate: na jornada 23 da Premier League, o Hull City foi a Old Trafford arrancar um 0-0. Jakupovic, o guarda-redes visitante, foi o herói da partida – mas os “tigers” também conseguiram assustar o Manchester United.

O Hull City entrou em campo no último lugar da classificação, tendo na véspera visto todos os adversários directos na luta pela manutenção somarem pontos – o Sunderland empatou e Crystal Palace e Swansea venceram. Por seu lado, José Mourinho tinha a oportunidade de aproximar-se da frente da tabela, já que Chelsea, Liverpool e Tottenham tinham empatado e o Arsenal perdera. O 0-0 não serviu os interesses de nenhum dos dois portugueses. Jakupovic, com enormes defesas a contrariar Ibrahimovic, Pogba e Mata, manteve a baliza do Hull City inviolável. No extremo oposto, o ex-Sporting Markovic conseguiu acertar nos ferros da baliza do Manchester United (86’).

Com uma goleada no terreno do West Ham (0-4) e o reforço Gabriel Jesus a estrear-se a marcar, o Manchester City foi o grande beneficiado da jornada: a equipa de Pep Guardiola alcançou o Liverpool e está a apenas um ponto de Arsenal e Tottenham, terceiro e segundo classificados, respectivamente. No Stoke-Everton, Peter Crouch tornou-se no 26.º jogador a atingir a marca dos 100 golos na Premier League. O 1-1 final deu sabor agridoce à ocasião.

Em Espanha o Barcelona está em vantagem sobre o Atlético de Madrid na meia-final da Taça do Rei. No Vicente Calderón os catalães (com André Gomes no “onze”) chegaram ao intervalo já a vencer por 0-2, com golos marcados por Suárez e Messi. Griezmann reduziu a diferença no segundo tempo.

Num jogo louco, o Mónaco qualificou-se para os oitavos-de-final da Taça de França ao bater o modesto Chambly, após prolongamento, por 4-5. A equipa do terceiro escalão colocou muitas dificuldades ao emblema orientado por Leonardo Jardim: os monegascos fizeram o 0-3 aos 48’, mas deixaram escapar a vantagem e, já em inferioridade numérica após a expulsão de Raggi, viram-se obrigados a jogar mais 30 minutos. O Mónaco fez o 3-5 na primeira parte do prolongamento e o Chambly ainda reduziu, mas já não conseguiu fazer mais. O Paris Saint-Germain goleou o Rennes (0-4) e também segue em frente.

A Roma marcou encontro com a arqui-rival Lazio nas meias-finais da Taça de Itália após receber e vencer o Cesena (2-1). Mas o Estádio Olímpico só respirou de alívio no período de compensação. Dzeko adiantou a Roma aos 68’ mas o emblema do segundo escalão respondeu quase imediatamente, por Garritano. De forma dramática, o golo do triunfo foi marcado pelo eterno “capitão” Francesco Totti, aos 90+7’.

