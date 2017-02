Benfica eliminado da Taça Challenge em voleibol

O Benfica foi nesta quarta-feira eliminado nos oitavos-de-final da Taça Challenge de voleibol, apesar do triunfo em casa dos franceses do Chaumont, por 3-2, no encontro da segunda mão.

Depois da derrota em casa, por 3-0, o Benfica estava obrigado a vencer em França por igual resultado ou por 3-1 para obrigar a um "set de ouro", mas acabou por ceder os dois primeiros parciais, de nada valendo o triunfo final.

Os "encarnados" até entraram bem no encontro e estiveram em vantagem em grande parte do primeiro set, chegando à frente nos dois tempos técnicos (8-4 e 16-10), mas acabaram por permitir a recuperação aos franceses, que conseguiram um parcial final de 15-7 para vencerem por 25-23.

Ainda mais pressionado, o líder do campeonato português voltou a começar melhor o segundo parcial, chegando à primeira paragem na frente (8-5).

Contudo, o Chaumont passou para a frente aos 12-11, não voltando a perder o avanço no set, garantindo a qualificação para os "quartos" com o triunfo no parcial, por 25-23.

Com a eliminatória já decidida, as duas equipas aproveitaram para rodar todos os jogadores e o Benfica conseguiu equilibrar, vencendo os terceiro e quarto sets, por 25-20 e 25-14, respectivamente.

Na "negra", o Benfica superiorizou-se e venceu por 15-13, despedindo-se da competição com um triunfo, ao fim de duas horas e quatro minutos.

