Adeptos levam jogador a deixar clube 15 horas depois de lá chegar

O avançado ucraniano Roman Zozulya deixou esta quarta-feira o clube espanhol Rayo Vallecano, quinze horas depois de ter sido apontado como reforço de Inverno. Esta decisão surge na sequência das queixas dos adeptos do clube da II Divisão espanhola que se manifestaram contra o empréstimo do jogador, do Betis para o Rayo, acusando-o de ser “neonazi” e “fascista”. “Não estou vinculado, nem apoio nenhum grupo paramilitar, nem nenhum grupo neonazi”, esclareceu o jogador num comunicado divulgado esta terça-feira no Twitter e no website da equipa.

PUB

“Perante os problemas ocorridos com a claque do Rayo, falámos com o clube e, para proteger o nosso jogador, decidimos que deve regressar a Sevilha", referiu o dirigente do Betis, Miguel Torrecilla, na rádio oficial da equipa. Torrecilla disse ainda que o jogador, de 27 anos, se encontrava "destroçado" e "muito afectado" com tudo o que aconteceu no seu primeiro dia no Rayo Vallecano, onde jogaria emprestado até ao final da época.

Durante a manhã de quarta-feira, alguns fãs do Rayo insultaram o jogador, naquele que era o seu primeiro treino no clube espanhol. “Vallekas não é lugar para nazis”, lia-se numa das faixas levadas por adeptos do clube.

PUB

Apesar de os adeptos não estarem de acordo com a contratação de Zozulya, o clube espanhol considerou que as acusações eram um “mal-entendido” e concretizou a transferência do jogador nesta terça-feira, o último dia do mercado de transferências. O jogador passou do clube espanhol Real Betis Balompié – que está em 13.º lugar da I Liga espanhola e onde jogou na primeira metade da época – para o Rayo Vallecano, posicionado em 17.º lugar na II Divisão.

De acordo com o comunicado, a confusão começou quando o jogador chegou a Espanha, em 2016, para jogar no Betis. À chegada ao aeroporto, vestia uma camisola com o brasão de armas ucraniano, que foi confundido por um jornalista como sendo o brasão do Pravy Sektor, um grupo ultranacionalista ucraniano. "Lamentavelmente, a minha chegada a Espanha esteve acompanhada de um mal-entendido causado por um jornalista que conhece muito pouco a realidade do meu país e o meu próprio percurso", diz o jogador em comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Zozulya llevaba una camiseta con su bandera, no un signo nazi, informaos, que es un cojo, pues también?? pero no digais lo que no es... pic.twitter.com/1T6l3pF3PV — adrii_valdezufre (@adriireggae) 31 de janeiro de 2017

O jogador diz que chegou a trabalhar com o exército ucraniano para proteger o seu país, assim como “ajudar crianças e os mais desfavorecidos”, em tempos de guerra difíceis para a Ucrânia. Existem algumas fotografias do jogador com armas e com o uniforme militar.

Segundo o El País, três veículos da polícia tiveram de intervir nos protestos contra Zozulya, para que estes não se agravassem.

PUB