Oito horas de Moullinex no Lisboa Dance Festival

O cartaz do Lisboa Dance Festival, que se realiza entre 10 e 11 de Março, encontra-se encerrado com a comunicação de que o português Moullinex efectuará uma verdadeira maratona musical de oito horas, numa sessão DJ onde contará com alguns convidados ainda por confirmar. Também o português Branko (Buraka Som Sistema) trará vários convidados para uma noite de Global Club. O evento contará com 40 artistas, que se dividirão por seis salas, num total de 20 horas de música, tudo a acontecer no espaço da Lx Factory em Lisboa.

PUB

Em termos de programação musical destacam-se nomes como o dos Hercules & Love Affair, Marcel Dettmann, Mount Kimbie, Tokimonsta, George Fitzgerald, Dekmantel Soundsystem ou Jezzy Lanza, havendo também lugar para a actualidade da música electrónica lusa com Rui Maia, Holy Nothing, Batida, Lince ou Ghost Hunt, ou para sessões inesperadas com programadores, jornalistas ou divulgadores como Pedro Ramos, Davide Pinheiro, Vítor Belanciano ou Mr Mitsuhirato.

Haverá também workshops, conferências e palestras onde se abordará, entre outras coisas, o universo feminino na música electrónica contemporânea ou a relação local-global na forma como a música é apreendida na actualidade. Uma das novidades da edição deste ano é um espaço no hostel The Dorm dedicado ao conceito back to back (B2B), onde dois artistas irão actuar em jeito de desafio. No Café na Fábrica, à entrada da Lx Factory, estará a rádio Antena 3 com “conversas de café” em directo para a rádio e na Livraria Ler Devagar ficará o Clube Antena 3.

PUB

PUB