Festa do Cinema Italiano comemora dez anos com um mestre: Dino Risi

É um bom número redondo e nada melhor do que comemorá-lo com um mestre: a 10ª Festa do Cinema Italiano, a decorrer de 5 a 13 de Abril, homenageia este ano Dino Risi, um dos nomes grandes da comédia italiana do século XX, autor de clássicos como A Ultrapassagem, Os Monstros e Perfume de Mulher. Em paralelo, a edição número dez da mostra de cinema transalpino traz a ante-estreia do mais recente filme do veterano Marco Bellocchio (Vencer), Fai Bei Sogni, estreado em Cannes 2016, e de uma das mais populares comédias italianas recentes, Amigos, Amigos, Telemóveis à Parte de Paolo Genovese, e escolhe como tema de destaque a cidade de Nápoles, profundamente presente no imaginário cultural italiano.

PUB

Para marcar o décimo aniversário da mostra organizada pela Associação Il Sorpasso, a Festa do Cinema Italiano decorre este ano pela primeira vez em simultâneo em quatro cidades (Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal) em vez de, como em anos anteriores, “viajar” pelo país após o início do certame em Lisboa. Como de costume, em Lisboa será o São Jorge, os cinemas UCI Corte Inglés e a Cinemateca Portuguesa a receber a Festa; 15 outras cidades estão no programa 2017, segundo a organização, bem como o Brasil, Angola e Moçambique, países de língua portuguesa aos quais a Festa tem dado especial atenção. Mais pormenores e a restante programação irão sendo revelados ao longo das próximas semanas no site www.festadocinemaitaliano.com .

PUB