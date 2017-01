Febre do Pokémon Go contagiou outros jogos da Nintendo

A febre do jogo Pokémon Go, criado por uma empresa americana com base na famosa personagem da Nintendo, não se traduziu directamente em muito dinheiro nos cofres da multinacional japonesa. Mas o jogo acabou por impulsionar as vendas, e as contas, da empresa. No mais recente relatório financeiro, a Nintendo apresenta um lucro de 64,7 mil milhões de ienes (529 milhões de euros) para o último trimestre, mas 122% do que nos mesmos meses do ano anterior.

A grande aposta para 2016 era a estreia no mundo dos videojogos móveis, através de Super Mario Run, o jogo para smartphone protagonizado pelo famoso carpinteiro corajoso que salva princesas nos tempos livres. Contudo, os jogos Pokémon Sun e Pokémon Moon, ambos para a consola portátil 3DS , é que foram identificados como o grande sucesso do ano. Juntos, venderam cerca de 14,6 milhões de unidades desde o lançamento, em meados de Novembro. A empresa atribuiu o desempenho de vendas à popularidade de Pokémon Go, uma aplicação que foi desenvolvida pela Niantic, uma empresa especializada em realidade aumentada e que paga uma licença à Nintendo pelo uso da personagem. "O lançamento da aplicação para smartphone Pokémon Go levou a um aumento nas vendas de jogos da série Pokémon e elevou a venda de consolas da família Nintendo 3DS, em particular, fora do Japão,” lê-se no relatório.

Super Mario Run, disponível para iPhone e outros dispositivos iOS, também mereceu destaque no relatório, embora apenas tenha sido lançado há seis semanas: “A resposta foi fantástica, ultrapassando os 40 milhões de downloads em apenas quatro dias após o lançamento.” Segundo valores avançados em entrevista ao The Wall Street Journal, Super Mario Run foi descarregado gratuitamente mais de 78 milhões de vezes em todo o mundo, com mais de 5% dos jogadores a pagarem para ter acesso à totalidade do jogo (algo que custa dez euros na Europa, um valor elevado no universo dos jogos móveis).

Em 2017, o foco nos smartphones vai continuar. Além do lançamento do jogo Fire Emblem Heroes, já no dia 2 de Fevereiro, Super Mario Run vai também ter uma versão Androide, com lançamento previsto para Março.

Já as vendas da consola doméstica Wii U, que foi um fracasso desde que chegou às lojas, continuam abaixo das expectativas da empresa. Em 2016, a Nintendo previa vender 800 mil unidades, mas apenas conseguiu vender cerca de 760 mil, uma quebra de 75% em relação ao ano anterior. Uma das apostas da Nintendo para 2017 é o lançamento em Março da consola híbrida Switch, que funciona simultaneamente como consola doméstica e portátil.

