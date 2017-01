Tribunal da Relação recusa liberdade condicional a Pedro Inverno

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) recusou nesta terça-feira a liberdade condicional de Pedro Inverno, condenado a dez anos de prisão por abuso sexual de crianças.

Pedro Inverno recorreu para o TRL da decisão do Tribunal de Execução de Penas (TEP) que lhe recusou a liberdade condicional, depois de já ter cumprido metade da pena de cadeia de dez anos, em 22 de Julho de 2016.

Contudo, apesar de Pedro Inverno ter "um comportamento regular" no Estabelecimento Prisional (EP), o "conselho técnico do EP foi desfavorável à concessão da liberdade", explica a Relação.

Assim, o TRL decidiu confirmar a decisão do TEP e negar a liberdade condicional ao antigo assessor do vereador do Desporto, Cultura e Educação da Câmara Municipal de Odivelas, "por razões de prevenção especial", tendo o Tribunal considerado ainda que "o percurso prisional do arguido carece de consolidação".

Mais, indica o tribunal superior que, não tendo sido ainda alcançados os dois terços da pena (22 Março de 2018), "razões de prevenção geral impedem a concessão da liberdade condicional".

Pedro Inverno foi condenado em 2006 a 19 anos de prisão por crimes de abuso sexual de crianças, actos homossexuais com adolescentes e de posse ilegal de arma.

Porém, o STJ mandou repetir parcialmente o julgamento e a 6.ª vara criminal de Lisboa decidiu aplicar uma pena efectiva de cadeia de dez anos.

