Supremo decide que Gonçalo Amaral não tem de indemnizar casal McCann

O ex-inspector da Polícia Judiciária Gonçalo Amaral não terá de pagar meio milhão de euros ao casal McCann por ter acusado os pais de Maddie de estarem envolvidos no desaparecimento da criança, decidiu esta terça-feira o Supremo Tribunal de Justiça.

A decisão judicial foi revelada pela SIC e confirmada ao PÚBLICO pelo tribunal, que mantém assim uma decisão anterior do Tribunal da Relação de Abril passado – que, por sua vez, anulava uma decisão judicial anterior proibindo a venda e a produção de novas edições do livro Maddie: A Verdade da Mentira do antigo inspector, bem como de novas edições do DVD.

No seu blogue, intitulado Projecto Justiça Gonçalo Amaral, o ex-polícia escreveu que se fez justiça : "Justice has prevailed."

Os juízes conselheiros entenderam que, numa situação de conflito entre o direito à honra e o direito à liberdade de expressão, "o critério de ponderação de interesses, actuando segundo o princípio da proporcionalidade e a especificidade do caso, aponta no sentido de ser a liberdade de expressão do réu (Gonçalo Amaral) credora de maior protecção", esclarece uma fonte do Supremo Tribunal de Justiça, segundo a qual o exercício de liberdade de expressão do antigo inspector não foi considerado abusivo: "Está dentro dos limites admissíveis numa sociedade democrática e aberta, o que exclui a ilicitude de uma eventual lesão da honra dos McCann"

Na sua decisão os magistrados levaram em linha de conta a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, bem como o estatuto público do casal, bem como a base factual dos juízos de valor emitidos por Gonçalo Amaral e o interesse público suscitado pelo caso.

Madeleine McCann desapareceu em Maio de 2007 do complexo turístico da Aldeia da Luz, perto de Portimão, onde a família se encontrava em férias. Tinha quatro anos.

