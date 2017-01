Rede criminosa que lavou mais de 150 milhões de euros está a ser julgada

Trinta e um arguidos, incluindo funcionários do banco BIC, começaram a ser julgados num caso que envolve crimes de associação criminosa, corrupção e lavagem de pelo menos 150 milhões de euros, sobretudo proveniente do tráfico internacional de droga.

PUB

O julgamento já arrancou na Instância Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, em Lisboa, e tem a segunda sessão marcada para quarta-feira, prosseguindo os interrogatórios aos arguidos.

No banco dos réus estão sentados 29 arguidos singulares e duas sociedades – Money One-Sociedade de Pagamento e Câmbios e Transfex-Instituição de Pagamentos –, encontrando-se o principal arguido, administrador e cidadão brasileiro, em prisão preventiva desde Abril de 2015.

PUB

A acusação do Ministério Público sustenta que, por iniciativa de um dos arguidos, titular de cargo de direcção na Money One, uma sociedade de transferência de fundos, foi criado um grupo, liderado por aquele, a que aderiram dois outros arguidos, sócios de outra sociedade com o mesmo objecto, a Transfex, à qual, sucessivamente, foram aderindo os demais arguidos.

De acordo com o inquérito do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, os arguidos tinham como finalidade proceder ao branqueamento de quantias em dinheiro provenientes de actividades criminosas altamente organizadas (como tráfico de estupefacientes) de forma a esconder a sua origem e a integrar essas quantias no sistema financeiro legal.

Segundo a acusação, o grupo utilizava sociedades de fachada e contas em nome de terceiros de boa-fé como forma de dissimular a sua actividade criminosa, com âmbito transnacional, e que era susceptível de colocar em risco a estabilidade do sistema financeiro e os interesses dos particulares.

Em causa estão os crimes de associação criminosa, corrupção activa e passiva, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documentos e fraude. .

O grupo, que integrava vários cidadãos brasileiros, sete bancários e um advogado portugueses, entre outros, actuou entre finais de 2012 e Abril de 2015, período durante o qual terá realizado a lavagem de pelo menos 150 milhões de euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A investigação envolveu diferentes diligências, a nível nacional e internacional, entre as quais, perícias financeiras, contabilísticas e informáticas, tendo sido requerida a perda a favor do Estado de grande número de bens apreendidos, entre os quais computadores, veículos automóveis e elevadas quantias monetárias.

O despacho de pronúncia do Tribunal Central de Instrução Criminal refere, a certa altura, que os valores recolhidos pela empresa de fachada eram posteriormente depositados em instituições bancárias, onde a empresa abriu contas em várias moedas, ou seja no Barclays, BIC, Novo Banco (ex- BES), Millenium BCP, BPI, CGD e Montepio.

No despacho de pronúncia estão arroladas 106 testemunhas para depor em julgamento.

PUB