Protecção Civil faz aviso à população devido ao mau tempo e apela à prevenção

A Protecção Civil lançou um aviso à população devido ao agravamento do estado do tempo previsto para as próximas 48 horas, alertando para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, inundações, estradas escorregadias e possível queda de árvores.

Na nota enviada à comunicação social, a Autoridade Nacional de Protecção Civil referiu que "eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado", recomendando comportamentos e medidas preventivas "em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis", entre os quais a desobstrução de sistemas de escoamento de águas pluviais, não atravessar zonas inundadas, para evitar o arrastamento de pessoas e viaturas, uma condução defensiva, sobretudo em caso de neve ou formação de lençóis de água ou garantir a fixação de estruturas soltas, como andaimes.

A Protecção Civil desaconselha ainda a circulação e permanência junto a zonas arborizadas, junto à zona costeira, e apela a que não se pratique qualquer actividade relacionada com o mar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira um aviso vermelho, que corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo, para sete ilhas dos Açores, devido à agitação marítima, prevendo-se ondas até 20 metros de altura.

O aviso vermelho vigora nas ilhas do grupo ocidental, Corvo e Flores, entre as 11h de quarta-feira e as 2h de quinta-feira (mais uma hora em Lisboa), sendo que a altura máxima das ondas pode atingir os 20 metros. O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três.

Ainda de acordo com o IPMA, a costa continental portuguesa vai estar em aviso laranja, o segundo mais grave, a partir das 12h de quinta-feira por causa da forte agitação marítima.

Segundo o instituto, todo o litoral do continente estará em aviso laranja devido às ondas de noroeste, que podem atingir os 12 a 14 metros de altura. Este aviso começa por ser amarelo a partir das 8h de quinta-feira e passa a laranja pelas 12h, prolongando-se até às 6h de sexta-feira.

O IPMA colocou ainda em aviso amarelo a costa norte da ilha da Madeira a partir das 15h de quinta-feira, igualmente devido à agitação marítima, com ondas de noroeste de quatro a cinco metros, tal como em toda a ilha de Porto Santo. Este aviso prolonga-se até às 7h de sexta-feira. Na segunda-feira, o IPMA tinha alertado para a previsão de vento e agitação marítima fortes para os Açores na quarta e na quinta-feira.

Segundo a Marinha Portuguesa, este agravamento é considerado de "risco", pelo que devem ser tomadas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram no mar, nas infraestruturas portuárias e outras áreas ao longo da costa. De acordo com a Marinha, a forte ondulação fecha esta terça-feira à navegação três barras do continente e condiciona outras cinco ao tamanho das embarcações.

As barras de Caminha, Vila Praia de Âncora e Esposende estão hoje fechadas a toda a navegação, enquanto as barras da Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro, Fogueira da Foz e São Martinho do Porto estão condicionadas ao tamanho das embarcações. Estão ainda condicionadas as barras das Lajes do Pico e da Madalena do Pico, na ilha açoriana do Pico.

