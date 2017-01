Fnam lamenta que proposta de Lei da Saúde Pública nada tenha "de reformador”

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) considera que a proposta de nova Lei da Saúde Pública nada tem "de reformador” e alerta que o documento “deixa tudo na mesma”, quando o sector precisa de mudanças. O documento vai ser discutido no Parlamento na quinta-feira e, por isso, a estrutura presidida por Mário Jorge Neves decidiu pedir uma audiência aos vários grupos parlamentares.

Numa carta aos grupos parlamentares, o presidente da Fnam lembra que foi criada em Setembro do ano passado uma Comissão para a Reforma da Saúde Pública Nacional, “a quem foi atribuído o encargo de reformar esta importante componente do sistema de saúde e com forte impacto no SNS”.

A comissão é liderada pelo director-geral da Saúde e, no entender de Mário Jorge Neves, Francisco George “impôs que se passasse de imediato à elaboração de uma proposta de texto legal que, nas suas palavras, ‘consolidasse a vária legislação dispersa por diferentes diplomas’”.

Para o Fnam o problema é que a proposta de Lei da Saúde Pública não passa de uma “consolidação” e, por isso mesmo, nada tem de reformador: “Estando também em curso importantes reformas do SNS (Cuidados de Saúde Primários, Hospitalares e Cuidados Continuados), seria fundamental e do mais elementar bom senso, parece-nos, harmonizar e construir de forma integrada a Reforma da Saúde Pública em conjunto com essas outras reformas”, argumenta a federação.

Na carta, o presidente da Fnam insiste que “parece incompreensível que se tenha avançado para uma legislação que, nada tendo de reformadora, pode a curto prazo vir a necessitar de adaptações àquelas reformas”.

“A nosso ver, mais importante (ainda) do que esta ‘construção do edifício pelo telhado’ e sem atender ao contexto, é o facto indesmentível de que a proposta de lei que irá a debate nada tem de reformadora da Saúde Pública em Portugal”, lê-se na carta enviada aos grupos parlamentares.

A proposta de lei que esta semana vai ao Parlamento foi aprovada em Conselho de Ministros em Dezembro. Na altura, Francisco George, em declarações ao PÚBLICO, reconheceu que a lei resultada da agregação de vários documentos que estavam dispersos. “Cerca de duas dezenas de leis que são revogadas e fundidas numa só”, adiantou, exemplificando que o documento junta o que já existia sobre emergências, saúde pública ou vacinação.

“Esta lei não é a reforma, possibilita é o início de um processo de reforma”, defendeu George, lembrando que a proposta seria enviada ao Parlamento, que “chamará todos os parceiros envolvidos” para recolher mais contributos. As eventuais novidades vão, por isso, depender de outras “reformas legislativas através de decretos que serão posteriormente fabricados com todos os parceiros envolvidos”, reiterou.

