Director do Sol e do i considera a referência da Freedom House “errada” e “infundada”

O director do Sol e do i, Mário Ramires, considera ilógica a referência aos dois títulos que "nada têm a ver com a Newshold”. A referência é feita no relatório da Freedom House, que demonstra preocupação sobre a influência de Angola nos meios de comunicação social portugueses, nomeadamente no semanário Sol.

Ao PÚBLICO, Ramires contesta e lembra que desde Setembro de 2015 que os dois títulos passaram a ser detidos pela Newsplex. O director declara que é o único sócio da Newsplex e que o financiamento deste projecto de comunicação social é inteiramente seu, “como é público e notório”, acrescentado ainda que “a saída dos accionistas angolanos foi pública”.

No relatório mundial da Freedom House – apresentado esta terça-feira em Washington – Portugal é considerado um “país livre”, mas é destacada a “influência” de Angola nos meios de comunicação social portugueses. É referido que os proprietários da Newshold – empresa que, segundo o relatório, controla o Sol e “outras publicações” – são “poderosos angolanos”.

Mário Ramires considera que a referência é “errada, completamente errada” e diz estranhar a menção feita no relatório, uma vez que o nome de todos os accionistas e membros das empresas de comunicação social é "informação pública". O director acrescenta que a Newsplex não tem qualquer ligação com a Newshold e que “não existe, quer no Sol, quer no i, capital estrangeiro nem nenhum outro” que não seja o seu.

Já a 16 de Dezembro de 2015, Mário Ramires explicava num artigo de opinião publicado no i que a Newsplex foi concebida “não como forma de restruturação da Newshold e suas participadas, mas como um projecto empresarial inteiramente novo”.

O detentor da Newsplex adianta ainda que existem outros órgãos de comunicação social em Portugal que têm “participação de fundos e de sócios com outras nacionalidades” e, apesar de não ver problema nisso, diz não entender e não ver “nenhuma lógica na referência ao Sol e ao i”. Mário Ramires diz que não é compreensível, face a toda a divulgação pública da passagem da Newshold para a Newsplex, que “os órgãos nacionais façam eco de uma informação que é objectivamente infundada”, uma vez que os dados dos accionistas da Newsplex são de “domínio público” e constam das fichas técnicas, da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), e dos bancos.

