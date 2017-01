PSD e CDS mantêm negociações para alianças autárquicas no país

O PSD e o CDS mantêm as negociações para concluir as coligações autárquicas, apesar de existirem alguns problemas por ultrapassar. Esta quarta-feira está prevista uma reunião entre os dois coordenadores autárquicos dos dois partidos, que já estava agendada, apurou o PÚBLICO.

Os representantes dos dois partidos assinaram, em Dezembro passado, um acordo quadro para as eleições de 2017 que estipulou a repartição de votos e de financiamento das coligações fechadas ou a negociar.

Naquela altura, o coordenador autárquico do PSD, Carlos Carreiras, disse esperar que pudessem ser fechadas mais coligações com o CDS este ano do que em 2013 que totalizou 92 alianças. Mas no início de Janeiro, numa comissão política do CDS, foram relatados vários casos problemáticos de impasse entre os dois partidos. Em muitos casos, o problema é um desencontro de timings para a apresentação do candidato. Os sociais-democratas estabeleceram o prazo limite até Março, o que incomoda os centristas.

Esta tarde, a comissão política do PSD prepara-se para validar um conjunto de candidaturas autárquicas. No distrito de Lisboa, por exemplo, foi proposto Carlos Carreiras que se recandidata a Cascais e em coligação com o CDS, Carlos Silva para a Amadora, e Marco Almeida para Sintra.

