Marcelo volta a ser comentador na estreia de novo programa da RTP3

O Presidente da República vai participar na estreia do novo programa da RTP3 Fronteiras XXI. Com estreia marcada para a próxima quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vai juntar-se ao painel de comentadores que vão discutir o tema do populismo.

O programa nasce de uma parceira entre a RTP e a Fundação Francisco Manuel dos Santos e vai contar com dez episódios, onde se vão discutir os "grandes temas que preocupam Portugal e o Mundo", lê-se em nota de imprensa. Sob a coordenação e moderação de Carlos Daniel, Marcelo Rebelo de Sousa, Mónica Brito Vieira (professora de Ciência Política na Universidade de York) e João Pereira Coutinho (professor de Ciência Política na Universidade Católica Portuguesa) vão discutir nesta quarta-feira a questão do populismo na Europa, “do Reino Unido à Áustria, de Espanha a Itália”, lê-se no site.

O modelo de debate prevê que as 30 pessoas que vão estar na plateia possam intervir para fazer perguntas e comentários. Os telespectadores também vão poder fazer perguntas através de um formulário que se encontra no site, havendo a possibilidade de enviar questões dirigidas apenas ao Presidente da República.

Para além do debate, o programa de estreia vai também contar com uma reportagem de Ricardo Alexandre sobre o tema em debate. Márcia Rodrigues vai entrevistar Cas Mudde, sociólogo e professor na Universidade de Geórgia, nos EUA. Duarte Valente dirige a entrevista a Takis Pappas, professor do Instituto Universitário Europeu.

