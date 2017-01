Marcelo defende “Europa que recusa os apelos xenófobos e intolerantes”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que as relações bilaterais entre Portugal e a Grécia devem “ir mais longe” e ser elevadas a um “outro nível de ambição”.

“Estou firmemente convicto de que podem elevar o nosso relacionamento a um outro nível de ambição. O potencial existente é elevado. O recente intercâmbio bilateral ao mais alto nível disso mesmo é prova”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no discurso proferido durante o jantar em honra do Presidente grego, Prokopios Pavloupoulos, que termina nesta terça-feira uma visita oficial a Portugal.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a relação entre os dois países deve “ir mais longe, do investimento ao comércio e à indústria, do turismo que se deseja propiciado por melhores ligações directas ao importantíssimo ‘cluster’ do mar, e, com protagonismo cimeiro, da educação à ciência e à cultura”.

No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que Portugal e a Grécia partilham também o “drama dos refugiados e dos migrantes.

“No qual, não me canso de repetir, Portugal tem sido um exemplo de solidariedade para com a Grécia e todos os demais parceiros europeus, aliás, limitando-se a cumprir um imperativo histórico próprio de uma Nação de emigrantes”, sublinhou.

Mas, salientou, o Presidente, os dois países partilham ainda “desafios como os do instante crescimento económico, da imperiosa criação de emprego, da sustentabilidade interna e externa” das finanças públicas e do respeito dos compromissos europeus.

“E, sempre, da afirmação de uma Europa coesa, forte e aberta ao mundo (…) de uma Europa que recusa os apelos xenófobos e intolerantes, cegos ao que é essencial no seu passado, presente e futuro”, disse.

