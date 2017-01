Formação Profissional: Preparar o Futuro

As principais marcas de automóveis estão a desenvolver veículos pesados de mercadorias autónomos, que irão exigir conhecimentos de informática e computação. Estas alterações tecnológicas estão a ocorrer um pouco por toda a economia, o que evidencia a importância de apostar em programas de formação/actualização profissional, sobretudo para as faixas da população de baixas qualificações, com menores aptidões de informática e com emprego passível de ser substituído por robots.

Portugal deveria empreender uma ampla reforma no sistema de formação profissional, adapta-lo às exigências do mercado e às carências técnicas da população. Seguindo exemplos de Singapura ou Coreia do Sul, o Instituto de Emprego poderia conceder um “voucher” educação, que daria acesso a curso ou formação em universidades públicas ou escolas profissionais. Estes “voucher” cobrem a totalidade dos custos dos cursos e asseguram facilidades ao trabalhador, como a disponibilização de horários flexíveis ou a possibilidade de realizar estágios em empresas. Apenas com medidas desta natureza, poderemos preparar as próximas gerações para as alterações e desafios que a nossa economia irá enfrentar.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim,

Falta de educação

O texto expelido por Guilherme Valente (GV) no PÚBLICO de domingo confunde-me. Não percebi o que pretende para a Educação. Estigmatiza o que se fez desde 1974 e quase confessa que, para si, a educação do “antigamente” é que era boa: exames, gestão centralizada das escolas, professores “armados” contra alunos “iletrados” e “abúlicos”, quais “selvagens violentos”. Os tais em que muitos reconhecem a geração mais bem preparada de todos os tempos e que vão caindo nos países desenvolvidos como sopa no mel.

Daquele arrazoado, só retive uma ideia: a escola actual não vale nada, apesar das tentativas correctoras de David Justino e Maria de Lourdes Rodrigues, “alargadas decidida e decisivamente por Nuno Crato”. Venha a memorização das linhas ferroviárias da Beira Baixa, mesmo que já tenham sido desmanteladas. Então, sim, o PS poderá retomar a “preocupação social”, esquecida que foi em prol da adopção suicidária das “causas societais do esquerdismo”. GV diagnostica cegueira ideológica ao PS, topa-lhe o argueiro. Não vê é a trave.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Yazidis na cidade berço

O envelhecimento do Velho Continente necessita de sangue novo. Angela Enquanto o grande aliado da Nato impede a entrada em solo norte-americano de cidadãos da Síria, Iraque, Irão, Iémen, Sudão, Líbia e Somália , a eurodeputada socialista Ana Gomes não ficou bem na fotografia do Programa de Recolocação da União Europeia ao privilegiar a vinda para Portugal de refugiados da etnia Yazidi .Os primeiros 30 vão para Guimarães. Votos para que renasçam na “cidade berço” da nacionalidade.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

