Trump adia assinatura do decreto que irá reforçar segurança informática

Donald Trump adiou a assinatura de um decreto presidencial, marcada para esta terça-feira, sobre a segurança informática. Segundo a Reuters, espera-se que o Presidente norte-americano instrua os chefes das agências governamentais para que tenham um papel directo na revisão e gestão dos riscos para as redes sob o seu controlo.

Trump reuniu-se com estrategas e conselheiros para discutir o tema da segurança informática na Casa Branca, afirmando, durante o evento, que a iniciativa iria manter os secretários do seu gabinete e os líderes das agências “responsáveis, totalmente responsáveis, pela segurança cibernética das suas organizações”. “Nós temos de defender e proteger as redes federais”, referiu ainda. A cerimónia para a assinatura destas ordens estava marcada para esta terça-feira mas foi entretanto adiada para data ainda a anunciar.

A Reuters diz, no entanto, e citando uma fonte oficial que falou sob condição de anonimato, que quando for assinado, o decreto vai atribuir ao gabinete orçamental da Casa Branca um papel central relativamente à avaliação dos riscos informáticos para todo o ramo executivo, e exigirá que os chefes das agências desenvolvam planos para modernizar os sistemas de tecnologia de informação.

O tema da segurança cibernética ganhou particular relevo durante a campanha para as eleições de dia 8 de Novembro, que culminou com a vitória de Donald Trump sobre a democrata Hillary Clinton, quando os emails do Comité Nacional do Partido Democrata foram pirateados e o seu conteúdo divulgado publicamente. Trump afirmou que os piratas informáticos tentaram também entrar no sistema republicano mas que falharam. Os serviços de segurança norte-americanos culpabilizaram a Rússia pelos ataques a Clinton.

O novo Presidente dos EUA prometeu que iria trabalhar com o sector privado para assegurar aos donos e operativos de infraestruturas críticas para garantir que tenham o apoio de que necessitam por parte do Governo federal para se proteger de ameaças cibernéticas.

Além disso, Trump afirmou que iria dar passos no sentido de assegurar que a segurança informática passasse a ser central nas Forças Armadas americanas.

