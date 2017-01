Os 254 refugiados que morreram depois de os EUA lhes barrarem a entrada em 1939

Estávamos a meses do início da II Guerra Mundial, em 1939, quando a Administração Roosevelt recusou receber os passageiros do St. Louis, um navio com 937 refugiados da Alemanha. O grupo, na maioria judeus que fugiam ao nazismo, foi obrigado a regressar à Europa. Muitos acabaram por morrer em campos de concentração nos anos seguintes. Os nomes e rostos das 254 pessoas mortas estão a ser partilhados através de uma conta no Twitter, criada por dois judeus norte-americanos, que recorda a tragédia que se seguiu para aqueles passageiros do navio quando as portas dos EUA se fecharam.

Com a primeira publicação a arrancar na véspera do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a conta surge na mesma semana em que o Presidente Trump assinou um decreto para limitar a entrada de refugiados e suspender a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

My name is Herbert Ascher. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered at Auschwitz — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) January 27, 2017

“Com a aproximação da data do memorial sentimos que devíamos fazer alguma coisa para homenagear a memória das vítimas. Fazê-lo agora tornou-se mais importante do que nunca devido ao clima político vivido actualmente nos EUA”, conta o rabi Charlie Schawrtz, um dos responsáveis pela conta, numa conversa telefónica com o PÚBLICO nesta terça-feira.

Schawrtz explica que a ideia surgiu de forma espontânea na última quinta-feira e que foi o arquivo online do Memorial do Holocausto norte-americano que facilitou a sua rápida concretização. Horas depois, Charlie e Russel Neiss, também ele judeu norte-americano e activista, tinham recolhido as informações necessárias para começarem a recordar as primeiras vítimas. "Recordá-las é uma lição do que podemos aprender enquanto norte-americanos", justifica um dos autores da ideia.

São descrições curtas, impessoais, com apenas o número de caracteres suficientes que caibam num tweet (140). A legenda é simples e a mensagem clara. Primeiro nome, descrição e a frase que se repete todas as vezes: “Os EUA rejeitaram a minha entrada em 1939.” Segue-se o local onde morreram. A fórmula é sempre a mesma. “São publicações cruas”, avalia Charlie. No entanto, admite que “as pessoas estão a encará-las como um apelo à acção”.

My name is Rolf Rosenthal. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Buchenwald — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) January 27, 2017

My name is Guenther Skotzki. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Buchenwald — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) January 28, 2017

My name is Lotte Sternlicht. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) January 28, 2017

O navio, que tinha destino a Havana, em Cuba, acabou por não ser recebido uma vez que uma semana antes de partir de Hamburgo, o Presidente cubano Federico Laredo Bru tinha emitido um decreto que invalidava todos os vistos que os passageiros transportavam. Em plena Grande Depressão, a "hostilidade contra imigrantes alimentada por anti-semitismo e xenofobia” era ainda mais acentuada, contextualiza o Memorial do Holocausto norte-americano, na página onde recorda a viagem do navio.

Alguns passageiros do navio enviaram mesmo telegramas ao então Presidente dos EUA, Franklin Roosevelt, a pedir asilo quando o barco passou perto de Miami, “tão perto que era possível ver as luzes da cidade”, descreve a organização norte-americana do Memorial do Holocausto. Roosevelt nunca respondeu. A Secretaria de Estado foi irredutível e disse que os passageiros deviam “esperar pela sua vez na lista de espera e qualificar-se para obter vistos de imigração antes de serem admitidos nos EUA”.

Três dos quatro bisavôs de Charlie partiram da Polónia, anos antes do início do Holocausto. “Ao olhar para as imagens das vítimas percebo que estas são histórias próximas da minha. Se os meus bisavôs tivessem chegado uns anos mais tarde, talvez também não tivessem conseguido entrar e eu não estaria aqui.”

“A história do St. Louis traz-nos uma importante lição de como nos relacionamos com refugiados, enquanto parte mais vulnerável dos membros da sociedade”, justifica o rabi Charlie Schawrtz. “Conta uma época em que a América não defendeu os seus valores. Houve uma oportunidade de salvar centenas de pessoas”, nota.

My name is Lore Dublon. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Golleschau pic.twitter.com/nYjdV7Mxvn — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) January 28, 2017

Não obstante, o norte-americano diz que este não se trata de um movimento político e “não é uma analogia directa” ao que está a acontecer com a Administração Trump. Os autores da ideia querem, sim, “constituir uma lição sobre o que significa proteger refugiados e quais os valores pelos quais os EUA devem responder”.

O navio acabaria por regressar chegar a Antuérpia, Bélgica, a 17 de Junho de 1939. Organizações judaicas negociaram com quatro governos para aceitarem os passageiros que regressaram à Europa, de onde tinham partido há menos de um mês. O Reino Unido recebeu 228, a Holanda 181, a Bélgica 214 e a França 224. Dos 620 passageiros que regressaram, 254 viriam a morrer durante a II Guerra Mundial, em zonas de conflito aquando da invasão dos países que lhes deram asilo e em campos de concentração.

Esses são os nomes e retratos que podem agora ser consultados e partilhados através das 252 publicações (duas identidades nunca foram descobertas) na conta St. Louis Manifest.

