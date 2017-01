Trump, o Presidente mais rápido a ser desaprovado

Os números são do final da semana passada e não contemplam ainda os efeitos da decisão de impedir a entrada em território norte-americano de refugiados e cidadãos originários de sete países maioritariamente muçulmanos. Mas oito dias foram suficientes para o trabalho de Donald Trump ser avaliado negativamente pela maioria dos americanos inquiridos pela Gallup, um recorde em comparação com os seus antecessores.

Passada uma semana sobre a tomada de posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos, Trump tinha já ultrapassado a linha simbólica de 50% de opiniões negativas sobre a sua performance (51% dos 1500 inquiridos reprovam a sua acção), obtendo apenas uma taxa de aprovação de 42%.

Os números – divulgados pelo site norte-americano Vox – são da empresa Gallup, que desde 1945 vem avaliando regularmente as taxas de popularidade dos Presidentes. E apontam para esta realidade nova: Trump é o único Presidente moderno a alcançar uma taxa de reprovação maioritária num tão curto período de tempo. O líder que mais se lhe aproxima é Bill Clinton, que demorou 573 dias a ver a sua acção ser considerada negativa por mais de metade dos inquiridos nos inquéritos da Gallup. Seguem-se Ronald Reagan (727 dias), Barack Obama (936 dias), George W. Bush (1205 dias) e Bush pai (1336 dias).

E há, na história americana do último meio século, dois Presidentes que nunca tiveram uma taxa de reprovação superior à de aprovação: Gerald Ford (Presidente entre 1974-77) e Dwight Eisenhower (1953-61).

As primeiras medidas tomadas por Donald Trump – avançar com o prolongamento do muro na fronteira com o México e impor restrições – justificam a reprovação maioritária da sua primeira semana de mandato.

