“As medidas cegas, não são baseadas na inteligência sólida", diz Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu, esta terça-feira, a necessidade de um controlo fronteiriço que não seja discriminatório. Sem referir o nome de Donald Trump, os comentários do antigo primeiro-ministro português parecem ser direccionados ao Presidente norte-americano, numa altura em que os EUA impediram temporariamente a entrada de refugiados e de imigrantes de sete países de maioria islâmica.

PUB

“Os países têm o direito, até a obrigação, de gerir responsavelmente as suas fronteiras para evitar a infiltração de membros de organizações terroristas”, afirmou Guterres em comunicado. “Isto não pode ser baseado em nenhuma forma de discriminação relacionada com religião, etnia ou nacionalidade porque isso é contra os princípios fundamentais e valores em que se baseiam as nossas sociedades”, explicou, no entanto, o secretário-geral da ONU.

Um diplomata das Nações Unidas, falando sob a condição de anonimato, disse que as declarações de Guterres tinham, de facto, como objectivo comentar as recentes medidas de Trump.

PUB

“As medidas cegas, não são baseadas na inteligência sólida, tendem a ser ineficazes, pois correm o risco de ser ultrapassadas pelo que hoje são movimentos terroristas globais”, continua António Guterres no comunicado.

Além disso, o antigo responsável pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados avisa que medidas discriminatórias arriscam-se a desencadear “uma ansiedade e uma raiva generalizada que podem facilitar a propaganda das próprias organizações terroristas contras as quais todos queremos lutar”.

PUB