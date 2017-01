PSD escolhe Cancela Moura para candidato a Gaia

O ex-vereador de Luís Filipe Menezes, o advogado Cancela Moura, vai liderar a lista do PSD à Câmara de Gaia nas eleições autárquicas deste ano, depois de há um mês ter recusado protagonizar uma candidatura.

PUB

Em comunicado, a concelhia social-democrata de Gaia destaca que nesta decisão "participaram a totalidade dos membros da comissão política, incluindo aqueles que têm assento por inerência, nomeadamente a JSD e o TSD, bem como o primeiro eleito da Câmara Municipal e o líder do Grupo da Assembleia Municipal". O deputado Firmino Pereira tem assento na concelhia, mas não tem direito a voto.

Embora a decisão tenha sido tomada por unanimidade e clamação pelos membros da estrutura local, há no PSD quem discorde desta solução e entenda que o partido deveria apostar em alguém com mais notoriedade. E os mais críticos defendem mesmo uma candidatura independente da área do PSD

PUB

Cancela Moura, que lidera a concelhia social-democrata, anunciou em Dezembro numa reunião com as estruturas concelhias do partido, que o candidato a Gaia seria alguém da direcção nacional do partido e na sala todos pensaram em Marco António Costa. O vice-presidente do partido foi sondado pela concelhia, mas Marco António Costa recusou protagonizar uma candidatura à autarquia onde foi vice-presidente de Luís Filipe Menezes.

A direcção nacional tentou até ao fim encontrar uma alternativa ao nome de Cancela Moura e no último fim-de-semana Pedro Passos Coelho fez um apelo derradeiro ao actual presidente da Câmara do Marco de Canaveses, mas Manuel Moreira recusou.

“Nasci no Marco de Canaveses, mas tenho Gaia no coração, porque fui lá que cresci, mas tenho de terminar o meu mandato aqui para que o PSD volte a ganhar as eleições autárquicas”, afirmou Manuel Moreira ao PÚBLICO, revelando que tem recebido “muitos telefonemas de pessoas de Gaia” a pedir para que seja candidato.

O antigo governador civil do Porto confirmou a conversa com o líder do partido, a quem explicou a necessidade de cumprir o mandato no Marco de Canaveses até ao fim. “Expliquei-lhe com toda a clareza que o meu mandato foi muito exigente e muito difícil e que quero ficar até ao final do mandato para que a mudança seja tranquila”, declarou, revelando que o seu vice-presidente da câmara, José Mota, será o candidato do PSD à Câmara do Marco de Canaveses e que a concelhia já aprovou o seu nome.

Esta, de resto, não foi a primeira vez que Manuel Moreira foi desafiado pela direcção social-democrata a candidatar-se a Gaia, um município que conhece bem e ao qual já se candidatou pela primeira vez em 1993.

O ex-presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, reagiu a escolha de Cancela Moura, afirmando que “o candidato agora indicado foi, até agora, escolhido de acordo e no cumprimento de todas as regras partidárias. Uma escolha que é pois legítima e leal”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Caso se venha a confirmar superiormente esta opção, todos os militantes têm o dever de não obstaculizar, nomeadamente em público, a candidatura, ao contrário, devem procurar colaborar com ele dentro das suas possibilidades”, escreve o ex-autarca social-democrata na sua página no Facebook.

De resto, Luís Filipe Menezes aproveita o momento para dizer que considera um “abuso” que se continue a escrever sobre uma eventual candidatura sua. “Trata-se de um abuso de quem não falou nunca comigo e não respeita a declaração que há muito fiz sobre a matéria: Não voltarei mais a ser candidato a um cargo executivo, em nenhuma esfera de intervenção política”, acrescenta.

Ao PÚBLICO, Luís Filipe Menezes afirmou que essa sua decisão é “inultrapassável”. E terminou com uma vontade: “Um dia destes pode ser que eu dê uma grande entrevista sobre as eleições autárquicas e o PSD”.

PUB