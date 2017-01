PSD escolhe Cancela Moura como candidato à Câmara de Gaia

A concelhia do PSD de Vila Nova de Gaia decidiu esta terça-feira, por unanimidade e aclamação, o nome do presidente Cancela Moura para cabeça-de-lista à câmara local nas próximas eleições autárquicas, indica um comunicado daquela estrutura.

"A Comissão Política do PSD de Gaia, reunida para discutir e votar o candidato à presidência da Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas, deliberou: aprovar por unanimidade e aclamação o presidente do PSD Gaia, José Cancela Moura", refere a concelhia em nota enviada no final da reunião da noite de segunda-feira.

No documento, o PSD de Gaia destaca que "participaram nesta decisão a totalidade dos membros da Comissão Política, incluindo aqueles que têm assento por inerência, nomeadamente a JSD e o TSD, bem como o primeiro eleito da Câmara Municipal e o líder do Grupo da Assembleia Municipal".

O nome de Cancela Moura, que reuniu a totalidade dos 16 votos possíveis, será agora submetido para aprovação da Comissão Política Distrital e ratificação da Comissão Política Nacional.

Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada, no Porto, José Cancela Moura fez parte já da Câmara de Gaia, enquanto vereador com os pelouros Desporto, Educação, Acção Social, Turismo, Parques Industriais e Actividades Económicas, Recursos Humanos, Administração Geral, Património, Expropriações e Promoção do Desenvolvimento entre os anos de 2002 e 2005, sob a liderança de Luís Filipe Menezes.

Foi também administrador executivo no Conselho de Administração do Parque Biológico de Gaia, Presidente do Conselho Fiscal da União dos Clubes de Gaia e vice-presidente do Conselho Técnico da Associação de Futebol do Porto. Entre Setembro de 2014 e Novembro de 2015, José Cancela Moura foi adjunto do Secretário de Estado do Emprego. Em Dezembro de 2015 a concelhia do PSD de Gaia foi a eleições que escolheram José Cancela Moura para a liderança.

