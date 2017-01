Deutsche Bank multado em 630 milhões de dólares por lavagem de dinheiro

O Deutsche Bank aceitou pagar uma multa de 630 milhões de dólares – o que corresponde a cerca de 588 milhões de euros – por ter participado num esquema de lavagem de dinheiro avaliado em 10 mil milhões de dólares, através das sucursais de Londres, Nova Iorque e Moscovo. As entidades reguladoras norte-americanas multaram o banco em 425 milhões de dólares e as entidades britânicas aplicaram uma multa de 204 milhões, o que perfaz uma multa de cerca de 630 milhões.

As entidades penalizaram o banco por não controlar a situação, o que não significa que a administração soubesse da natureza ilícita dos negócios. Em dois relatórios, as entidades reguladoras dos Estados Unidos e do Reino Unido criticaram o banco por não saber que clientes estavam envolvidos ou qual a origem do dinheiro.

O esquema usado entre 2011 e 2015 foi o de mirror trading – em que uma ordem é usada para replicar automaticamente uma outra transacção. Neste caso, por exemplo, poderiam comprar acções para um cliente em rublos e vender o mesmo valor em dólares americanos a um cliente relacionado. O Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque descreveu que existia uma rede de negócios que “convertia rublos em dólares através de transacções que não tinham qualquer propósito económico”. Segundo o comunicado da autoridade norte-americana, o banco perdeu várias oportunidades para “detectar, investigar e parar o esquema”, “permitindo que se prolongasse durante anos”.

