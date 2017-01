O passeio do Chelsea na Premier League não passou por Anfield Road

Beneficiando da derrota do Arsenal, o Chelsea reforçou nesta terça-feira a liderança da Premier League, mas o passeio dos “blues” na prova sofreu um pequeno revés em Anfield Road. Com 14 vitórias nos últimos 15 jogos, os londrinos estiveram a vencer em Liverpool, mas os “reds” conseguiram chegar ao empate (1-1) e colocar um ponto final numa série de três derrotas consecutivas. Em França, o Nantes de Sérgio Conceição foi afastado da Taça pelo Lille.

PUB

O jogo foi intenso e, no final, nem Jürgen Klopp nem Antonio Conte terão ficado insatisfeitos com o resultado. Apesar de o empate em Anfield Road ser mais um passo seguro do Chelsea rumo ao título, os “blues” tiveram os três pontos nos pés de Diego Costa, mas o hispano-brasileiro desperdiçou uma grande penalidade a 13 minutos do final.

Com mais combate do que bom futebol, o Chelsea colocou-se em vantagem aos 24’, graças a um grande golo de David Luiz: com um remate colocado na marcação de um livre, o antigo defesa do Benfica colocou os londrinos na frente. Pressionado pelos maus resultados — três derrotas consecutivas em Anfield Road —, o Liverpool tinha mais posse de bola mas sentia dificuldades em criar perigo. Aos 57’, porém, cinco minutos depois de o Chelsea estar perto do segundo golo (Moses acertou no poste), Wijnaldum restabeleceu o empate.

PUB

Com o golo dos “reds”, o encontro ficou partido, mas foram os londrinos que estiveram mais perto da vitória. Só que Diego Costa, depois de sofrer um penálti aos 77’, não conseguiu enganar o belga Mignolet, que defendeu o remate do avançado e segurou um ponto para o Liverpool.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar do empate, o Chelsea aumentou a vantagem para o segundo classificado de oito para nove pontos, após a derrota do Arsenal em casa frente ao Watford (2-1). Os “gunners” repartem agora a vice-liderança com o Tottenham, que empatou em Sunderland (0-0). Na quarta-feira, há novo duelo entre treinadores portugueses: o Manchester United de José Mourinho recebe o Hull City de Marco Silva, agora para a Liga.

Fora da Taça de França está Sérgio Conceição, que foi derrotado em Lille. Com Éder a titular, a equipa da casa derrotou o Nantes por 1-0 e apurou-se para os oitavos-de-final. Na quarta-feira, o Mónaco desloca-se ao terreno do modesto Chambly, enquanto o PSG tem uma difícil viagem a Rennes.

Com João Mário em campo na segunda parte, o Inter perdeu em Milão frente à Lazio (1-2) e foi afastado da Taça de Itália. Nas meias-finais, para além de um Juventus-Nápoles, pode haver um derby da capital, se a Roma afastar na quarta-feira o Cesena.

PUB