Juan Martín del Potro volta a Portugal para disputar o Estoril Open

O argentino Juan Martín del Potro, 38.º do ranking mundial de ténis, vai voltar a Portugal para disputar o Estoril Open, anunciou nesta terça-feira a organização do torneio, que se disputa entre 29 de Abril e 7 de Maio.

"Estou muito entusiasmado por voltar a Portugal e começar a minha temporada da terra batida no Estoril", referiu o tenista argentino, de 28 anos, citado pela organização, que já tinha assegurado a presença de João Sousa, 41.º da hierarquia.

O vencedor do antigo Estoril Open em 2011 e 2012, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio2016 e bronze em Londres2012, recordou os triunfos, ambicionando novo título em Portugal. "Tenho excelentes memórias do vosso país e dos portugueses, que não só sempre me acolheram com grande hospitalidade como também me apoiaram muito na conquista dos meus dois títulos no anterior torneio que se jogava em Portugal", acrescentou Del Potro.

Também o director do Estoril Open, João Zilhão, assumiu o seu entusiasmo com o regresso de Del Potro, que considerou "um dos mais carismáticos jogadores do ATP World Tour", que, além dos dois triunfos, desistiu por lesão na segunda ronda do torneio de 2007.

"Foram necessários mais de seis meses de negociações para garantir a presença de uma das mais mediáticas e requisitadas vedetas do circuito, para mais tendo mostrado nos últimos meses que está a jogar ao nível dos melhores - como o provam as vitórias alcançadas diante a esmagadora maioria dos tenistas do 'top10'. Ele é um jogador que prefere não jogar muitos torneios para preservar a sua condição física e por isso escolhe criteriosamente aqueles em que participa", frisou Zilhão.

Em 2016, o argentino, que já ocupou o quarto lugar da hierarquia mundial, venceu o seu 19.º título do circuito, em Estocolmo, e liderou a sua selecção no triunfo na Taça Davis, na Croácia.

