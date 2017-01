FCT acaba de atribuir 1200 bolsas de investigação

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) divulgou esta terça-feira os resultados do concurso de bolsas de investigação relativo a 2016 no seu site: num total de 1200 bolsas individuais atribuídas, 800 são de doutoramento e 400 de pós-doutoramento. Face aos resultados do concurso anterior (de 2015), houve agora um total de mais 173 bolsas de investigação individuais de doutoramento e pós-doutoramento, o que corresponde a um aumento de 17% no número de bolsas.

