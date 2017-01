Morreu o empresário que pôs Pac-Man nos salões de jogos

Morreu Masaya Nakamura, um pioneiro dos videojogos japoneses, conhecido como o "pai do Pac-Man", por ter fundado a Namco, empresa responsável pela o icónico videojogo dos anos 1980 (o criador do jogo é o japonês Toru Iwatani). Nakamura tinha 91 anos e morreu a 22 de janeiro, mas a noticia apenas foi tornada pública nesta segunda-feira.

Mais do que vender videojogos, o objectivo de Nakamura sempre foi entreter as massas. Foi por isso que fundou a Namco (actual Bandai-Namco) em 1955 como um pequeno parque de diversões em Tóquio, no último piso de um centro comercial. No início apenas existiam dois cavalos de baloiçar de madeira, mas a criação de uma pequena pista de carros automáticos, em 1963, permitiu que a Namco expandisse, através de uma cadeia de lojas, por toda a cidade.

Foi apenas na década de 1970 que a empresa de Nakamura, se virou para a indústria dos videojogos ao comprar a Atari Japan. Além de Pac-Man, a bolinha come-come constantemente a fugir de fantasmas multicores, a Namco foi responsável por Galaxian, o jogo de tiro no espaço que impressionou com um vasto leque de cores, raro para a época, aquando a destruição das naves inimigas, e o Final Lap, que foi o primeiro jogo de corrida automóvel a deixar oito jogadores competirem em simultâneo.

Mas Nikamura não parou com os videojogos. Em 1993, a Namco comprou o estúdio cinematográfico Nikkatsu, permitindo a ao empresário participar na produção de vários filmes. O mais recente foi Crystal Sky, em 2010, a adaptação cinematográfica da série de videojogos de luta Tekken, também desenvolvidos pela Namco.

Em 2005, Nakamura foi condecorado pelo Governo japonês com a Ordem do Sol Nascente – a segunda ordem mais prestigiada no país, destinada aos se dedicam a honrar o Japão com trabalhos de mérito a longo prazo – pelo seu contributo para a indústria dos videojogos.

Desde que o anúncio da morte se tornou público, vários fãs do legado de Nakamura têm utilizado as redes sociais para homenagear o empresário.

De acordo com a Bandai-Namco, apenas familiares e amigos chegados estiveram presentes no funeral, mas está a ser feito um memorial para os fãs prestarem homenagem a Nakamura.

Texto editado por João Pedro Pereira

