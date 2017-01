E se Donald Trump fosse uma obra de arte?

O site humorístico The Poke lançou o repto e os internautas aceitaram: adaptar alguns ícones da História da Arte para que incluam Donald Trump. “Se as obras de arte mais famosas incluíssem Donald Trump, seriam muito melhores e muito mais bonitas – ou pelo menos muito mais laranjas”, escreve o site.

Em dez dias de presidência, Trump já assinou algumas medidas controversas, como a que impede cidadãos de sete países de maioria muçulmana de entrarem no país, sob o risco de serem deportados (medida impedida por uma juíza de um tribunal de Nova Iorque). A contestação tem assumido várias formas: das manifestações à Marcha das Mulheres e ao humor nas redes sociais.

Na sua conta no Twitter, o The Poke propôs que se alterassem as grandes obras de arte da História, utilizando a hashtag #TrumpArtWorks (Obras de Arte de Trump). O meio utilizado para partilhar os resultados foi a rede social preferida do Presidente norte-americano. Os internautas responderam com alusões aos “factos alternativos” de Kellyanne Conway, conselheira de Trump, à expressão “Grab them by the pussy” (“Agarro-as pela rata”) e aos típicos “Sad!” ("Triste!"), que Trump utiliza para expressar as suas opiniões. Já as obras de arte utilizadas atravessaram várias épocas e movimentos artísticos, do Renascimento ao Dadaísmo.

O nascimento de Vénus (Sandro Botticceli, 1485)

"Agarro-as pela Vénus"

A última ceia (Leonardo da Vinci, 1498)

"I am the best disciple. Judas only earned 30 pieces of silver for his betrayal? Sad. I would have got more!" #trumpartworks @ThePoke pic.twitter.com/lkhiQqJTVi — Gareth Bellamy (@thebellow) 23 de janeiro de 2017

"Eu sou o melhor discípulo. Judas só ganhou 30 peças de prata pela sua traição? Triste. Eu ganhava mais!"

Mona Lisa (Leonardo da Vinci, 1503)

"Notem como as mãos dele vos seguem..."

A Criação de Adão (Miguel Ângelo, 1511)

"Não te consigo alcançar por causa das minhas mãos pequenas."

Manneken Pis (Jérôme Duquesnoy, 1619)

A Lição de Anatomia do Dr. Tulp (Rembrandt, 1632)

#trumpartworks "This man is not dead. Period. He'll be fine in the morning. Anyone saying he is is deliberately reporting falsely" @ThePoke pic.twitter.com/2TuFY5eWiS — Dom Graham (@GuitaristDom) 23 de janeiro de 2017

"Este homem não está morto. Ponto. Vai estar bem amanhã de manhã. Se alguém disser que está morto, está a escrever falsidades deliberadamente."

O grito (Edvard Munch, 1893)

"Ele não consegue ouvir os gritos do mundo."

O Beijo (Gustav Klimt, 1907-1908)

Fonte (Marcel Duchamp, 1917)

"Pelo ralo abaixo."

American Gothic (Grant Wood, 1930)

Nighthawks (de Edward Hopper, 1942)

"Este sítio está cheio!"

Texto editado por Hugo Torres

