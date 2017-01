Secretária de Estado da Justiça admite prioridade de obras em cadeia de Viseu

A secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, admitiu nesta segunda-feira dar prioridade à realização de obras no Estabelecimento Prisional do Campo, em Viseu, cujo investimento acredita não vir a ser muito significativo numa primeira fase.

"Esta situação aqui, de facto, é uma daquelas à qual iremos dar toda a prioridade e neste momento a questão já está a ser estudada no Ministério da Justiça. Trata-se de uma estrutura já existente, em que todo o telhado foi substituído, e não será um investimento muito significativo, pelo menos numa primeira fase", sustentou.

A secretária de Estado Adjunta e da Justiça visitou esta tarde o Estabelecimento Prisional de São José do Campo, em Viseu, onde participou também numa cerimónia de entrega de lotes de flores do cardo seleccionadas a produtores de queijo da Serra da Estrela.

Este estabelecimento prisional, com o contributo da mão-de-obra prisional, participa num projecto técnico-científico que valoriza os recursos genéticos, paisagísticos, culturais e humanos, endógenos de todo o território de Denominação de Origem Protegida (DOP) do queijo da Serra da Estrela, através do cultivo de um campo experimental de cardos.

No final da cerimónia, a representante do Governo sublinhou que as obras no Estabelecimento Prisional do Campo poderão ser feitas por fases, já que este é constituído por diferentes pavilhões, que permitem que o investimento seja feito pavilhão a pavilhão.

"A percepção que levo daqui ultrapassa aquilo que imaginava, com a análise documental que já tinha efectuado em Lisboa, por isso é que é bom vir ao terreno. Acho que, com quantias que estão ao alcance do Ministério da Justiça, é possível darmos início a algumas obras que se traduzirão na melhoria da qualidade de alojamento de reclusos que se encontram neste momento no Estabelecimento Prisional em Viseu", referiu.

Aos jornalistas, Helena Mesquita Ribeiro admitiu que as condições do Estabelecimento Prisional de Viseu não são as melhores. No entanto, apontou que "ainda assim há uma dignidade mínima". "O que é mais perturbador é a falta de espaços a céu descoberto, para que possam ter algum contacto com a natureza, espairecer, praticar alguma actividade física ou até possibilidade de ter formação. Estamos preocupados e vamos tentar resolver o problema, mas não podemos ser precipitados, pois os recursos que o Estado tem são escassos e temos de priorizar os projetos que o país tem capacidade de suportar", destacou.

Já o director do Estabelecimento Prisional do Campo, Joaquim Pedreira, mostrou-se convicto de que as obras serão uma realidade no futuro. "A senhora secretária de Estado disse aquilo que qualquer pessoa que cá venha e veja in locco aquilo que cá temos: a primeira impressão é que vão fazer de tudo, possível e impossível, para que [a requalificação do edifício] seja uma realidade", disse.

Sobre as obras prioritárias, considera que todas são urgentes. "A área edificada tem de ser toda ela reestruturada e depois toda a parte específica: canalizações, parte eléctrica. Estamos a falar de algo que será muito mais barato do que fazer algo de raiz", concluiu.

