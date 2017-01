PCP diz que Governo PS é incapaz de resolver problemas florestais

Os comunistas condenaram nesta segunda-feira a “Reforma Florestal” do Governo PS, um conjunto de legislação que tem estado em consulta pública, considerando que esta é incapaz de resolver os problemas do sector, mesmo com “algumas medidas positivas”.

“O Governo PS, na senda do Governo PSD/CDS, insiste na tese das chamadas terras sem dono conhecido, com o desígnio de encontrar um bode expiatório para os incêndios florestais, aliviando-o de responder às suas causas reais e, simultaneamente, justificar a sua expropriação a favor do Estado e mesmo de interesses privados”, lamentou o dirigente do PCP João Frazão, em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

O membro da comissão política do Comité Central comunista avaliou o conjunto de iniciativas governamentais como “medidas que passam ao lado dos principais problemas da floresta portuguesa e que, dando continuidade a políticas de anteriores governos, contribuirão mesmo para os agravar, mesmo com algumas medidas positivas anunciadas que não passarão de boas intenções por falta de resposta aos estrangulamentos, natureza e características naturais (pequenas propriedades)”.

“O Governo PS não é capaz de ver os problemas da floresta portuguesa como resultado da destruição da pequena e média agricultura e desaparecimento de muitos milhares de explorações familiares, com um papel único na ocupação do território, como consequência da desertificação do mundo rural e do interior do país”, continuou, citando a Política Agrícola Comum (PAC) e suas “desastrosas reformas”.

Segundo o dirigente comunista, “o Governo PS persiste na desvalorização do papel do Estado, continuando o esvaziamento humano de estruturas da administração central e a rarefacção de meios financeiros para a floresta”, além de “desvalorizar a importância e papel dos pequenos produtores e compartes dos baldios e suas associações”.

O PCP critica ainda a ausência de medidas para assegurar “um preço justo” da madeira (produção), a fim de combater “o autêntico duopólio da indústria de celulose”, bem como a “indústria de aglomerados, monopolizada pela Sonae” ou a “situação da cortiça, completamente dominada pelo Grupo Amorim”.

“O conjunto das propostas de lei em debate são marcadas, no essencial, não tanto pela vontade de alterar políticas, mas sim de alterar os seus protagonistas, designadamente transferindo competências para as câmaras municipais”, lastimou ainda João Frazão.

