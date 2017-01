Marinha alerta para agravamento severo do estado do mar a partir de quarta-feira

A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional alertaram esta segunda-feira para o agravamento severo do estado do mar a partir de quarta-feira, nos Açores, e de quinta-feira, no Continente, aconselhando a tomada de medidas de prevenção. Segundo comunicado da Marinha Portuguesa, este agravamento é considerado de "risco", pelo que devem ser tomadas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram no mar, nas infra-estruturas portuárias e outras áreas ao longo da costa.

A instabilidade poderá atingir ondas com altura significativa de oito a dez metros ao longo de toda a faixa litoral do Continente. A partir de quarta-feira, segundo a nota, é esperada forte agitação marítima no arquipélago dos Açores, do quadrante de oeste-noroeste, passando a noroeste com altura significativa que pode chegar aos oito metros no final da manhã, nas ilhas do grupo ocidental.

No final do dia de quarta-feira a altura significativa das ondas poderá atingir os dez a 12 metros, em particular na área mais a norte das ilhas do triângulo. No Continente, o mau tempo marítimo terá especial incidência na quinta-feira. A Marinha recomenda à comunidade marítima a adopção de medidas de precaução, equacionando, se possível, o regresso antecipado aos portos de abrigo.

À população em geral é recomendado que se abstenham, em absoluto, de se deslocarem até à orla costeira exposta à agitação marítima. As condições do mar só deverão começar a melhorar a partir da noite e madrugada de sábado.

A Marinha adianta que reforçará o seu dispositivo habitual para a resposta a situações de busca e salvamento no mar, através da presença no grupo central da Região Autónoma dos Açores do navio patrulha oceânico. No Continente terá mais uma corveta na zona marítima do norte, de uma corveta em Sines, de uma fragata em prontidão de duas horas na Base Naval de Lisboa e de três lanchas de fiscalização rápidas na costa sul do Algarve.

Também a Autoridade Marítima Nacional, através das capitanias dos portos, das estações salva-vidas e dos meios marítimos da Polícia Marítima manter-se-ão em elevado estado de prontidão e de prevenção, prontas a responder a situações que impliquem a sua pronta intervenção.

