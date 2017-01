Família condenada a pena de prisão por escravizar angolano durante 26 anos

Uma família do Alentejo, composta por um casal e os dois filhos, foi condenada a uma pena de prisão efectiva por escravizar um homem durante 26 anos numa quinta no Alentejo. O casal foi condenado a sete anos e os filhos a seis. A sentença foi lida nesta segunda-feira no Tribunal de Évora, depois de o julgamento ter decorrido à porta fechada.

A vítima, um angolano que morreu a 3 de Novembro de 2015, antes de o Ministério Público proferir acusação, ficou às mãos de um homem e de uma mulher e dos seus dois filhos, acusados de não lhe pagarem qualquer remuneração pelo trabalho que fazia, com o gado e na agricultura, numa quinta em Évora, e de lhe retirarem os documentos de identificação.

O tribunal deu como provado que "Francisco", nome fictício pelo qual o PÚBLICO o identificou quando revelou este caso, em Dezembro de 2013, executava várias tarefas para os arguidos, trabalhando de “domingo a domingo”, sem que tivesse qualquer dia de descanso.

Em 1986, os arguidos pediram-lhe os elementos de identificação e nunca mais os devolveu (a retenção dos documentos de identificação pelos patrões é um dos principais sinais do crime de escravatura que todos os peritos nesta área apontam). Segundo o tribunal, a vítima sofria "de atraso mental leve".

O tribunal deu também como provado que os arguidos, que foram absolvidos do crime de tráfico de seres humanos, sabiam que "constrangiam o ofendido na sua liberdade e dignidade", com o objectivo de obter vantagens económicas do seu trabalho, e que o reduziam "à condição de escravo".

Sobre os filhos, a sentença refere que mesmo depois de atingirem a maioridade e de terem tomado consciência das condições em que vivia "Francisco", continuaram a ter a mesma atitude para com a vítima, compactuando com os pais. Refere que "Francisco" várias vezes pediu a remuneração pelo seu trabalho aos arguidos, mas que estes sempre a negaram.

Houve a intenção de provocar medo a "Francisco", constrangendo-o a trabalhar e a viver "sem o mínimo de condições de habitabilidade, higiene, alimentação, trabalho e convivência", sem o remunerarem. O tribunal diz ainda que o reduziram "a 'coisa' sua e a um estado de sujeição total, tratando-o como [um] ser destituído de dignidade humana".

