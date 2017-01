Face Oculta: defesa de Penedos critica tribunal por analisar provas de forma “arbitrária”

O advogado de defesa de José Penedos, ex-presidente da REN-Redes Energéticas Nacionais, avisou logo no início que iria ser duro. E durante a hora e meia que usou nesta segunda-feira no Tribunal Relação do Porto para resumir os principais argumentos do recurso, foi isso que fez. O advogado Rui Patrício disse que os juízes do tribunal de Aveiro que condenaram o cliente analisaram de forma “arbitrária” e “ligeira” a prova, cometeram “erros crassos” na aplicação do direito e, por vezes, ignoraram a própria lei.

Tal aconteceu, por exemplo, disse, quando decidiram não suspender a pena de prisão de cinco anos que aplicaram a José Penedos, condenado por dois crimes de corrupção e um de participação económica em negócio. Isto, insistiu, apesar de a regra destas penas ser a suspensão, de o antigo presidente da REN não ter antecedentes criminais, já ter 71 anos (na altura da condenação tinha 69), estar socialmente integrado e ter a seu cargo a mulher, que sofre de uma doença neurológica grave.

Para sustentar a tese da arbitrariedade na análise da prova, Rui Patrício deu como exemplo o depoimento de Namércio Cunha, o ex-braço direito de Manuel Godinho, o empresário de sucatas de Ovar que está no centro da alegada rede de corrupção montada com vista a favorecer o seu universo empresarial. Realçou que as declarações deste antigo colaborar de Godinho foram muito valorizadas na sua globalidade, mas estranha que tenham sido desvalorizadas em algumas áreas.

Usou o nome do pai abusivamente

“Namércio Cunha disse que a partir de determinado momento passou a desconfiar das coisas que Paulo Penedos lhe dizia”, recordou Rui Patrício, para quem tal coincide com o testemunho do próprio filho de Penedos que assumiu ter usado muitas vezes o nome do pai abusivamente. Rui Patrício defendeu que Paulo Penedos “anunciava e prometia coisas que não se concretizavam”. E enfatizou que a maior parte das escutas existentes não são de José Penedos, mas do filho, a quem atribui um “modo de comportamento específico”.

Lembrou ainda que dos cerca de 40 funcionários da REN ouvidos em julgamento nenhum disse que Penedos os pressionou, condicionou ou influenciou para favorecerem as empresas de Godinho. Apenas um, Andrade Lopes, afirmou que uma superior lhe teria dito ter sido pressionada por Penedos, algo que a própria negou em tribunal. “Como é que perante 40 depoentes em sentido contrário, o tribunal valora o que diz uma testemunha num depoimento duplamente indirecto”, perguntou Rui Patrício.

Em termos da aplicação do direito, o advogado sublinhou que o colectivo de Aveiro cometeu “um erro crasso” ao condenar José Penedos por um crime de corrupção passiva para acto ilícito, já que para tal teria que ter determinado a correspondência entre a vantagem e o acto de corrupção, o que não aconteceu.

Aliás, o defensor insiste que nem sequer foi identificado o acto concreto de corrupção que Penedos terá cometido. “Não há um único facto ligado a este processo que José Penedos tenha assumido sozinho. Todos foram tomados por um colectivo”, afirmou. Criticou ainda o tribunal por ter condenado por dois crimes, um de corrupção passiva e outro de activa, o antigo presidente da REN “pelos mesmos factos”. Apesar da dureza dos reparos, Rui Patrício só se mostrou certo de que o recurso alterará duas questões: a condenação simultânea por corrupção activa e passiva e a suspensão da pena.

