Quinze crianças que foram hospitalizadas em Lisboa já tiveram alta

Devido a queixas de "prurido e manchas na pele", foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, 15 crianças da escola básica n.º 24 de Alvalade, nesta segunda-feira à hora de almoço, disse ao PÚBLICO fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Tiveram todas alta hospitalar cerca de quatro horas mais tarde, de acordo com fonte do Hospital de Santa Maria.

O alerta foi dado às 12h e foram encaminhados vários meios para o local: o Suporte Imediato de Vida (SIV) de Lisboa, Bombeiros Voluntários Lisbonenses e um autocarro do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que auxiliou no transporte das crianças para o Hospital de Santa Maria.

Segundo a mesma fonte do INEM, outras crianças foram assistidas no local mas não foram transportadas para o hospital por não apresentarem sintomas que necessitassem de cuidados médicos.

