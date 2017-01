PS reclama “milhões” ao fisco em tribunal

O Partido Socialista (PS) apresentou sete acções em tribunal contra a Autoridade Tributária, exigindo a devolução do IVA pago durante várias campanhas eleitorais, noticia a TSF. Luís Patrão, o responsável pelas contas do partido, confirmou que em causa estão “alguns milhões de euros”.

Segundo a TSF, só os dois pedidos mais elevados já entregues em tribunal totalizam 900 mil euros. Um deles diz respeito às autárquicas de 2009, em que o PS reclama a devolução de 592 mil euros. E nas últimas contas publicadas, o PS confirma reclamar 608 mil euros em IVA pelas legislativas de 2011.

Estes pedidos ao fisco surgem numa altura que as contas do PS estão muito complicadas – o partido fechou 2015 com uma dívida acumulada de 21,7 milhões de euros.

