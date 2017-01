PS escreve a Narciso para que regresse ao partido

A distrital do PS do Porto gostaria de ver regressar Narciso Miranda ao partido e foi nesse sentido que lhe escreveu há dias uma carta, enviada também a outros ex-militantes, na qual afirma: “o Partido Socialista conta com todos os que se identificam com os ideais do socialismo democrático. Se for essa a sua vontade, teremos o maior gosto em tê-lo de regresso”.

“Nos últimos anos, conflitos de vária ordem levaram vários dos nossos camaradas a pedir a demissão ou suspensão da sua qualidade de militante. Outros, felizmente menos numerosos, acabaram expulsos”, escreve o líder da distrital do PSD-Porto, Manuel Pizarro, nas cartas que começaram a ser enviadas na semana passada.

A Federação do Porto do PS está a lançar um apelo a que todos os ex-militantes do distrito, que foram expulsos por terem participado em candidaturas autárquicas contra o partido ou que por alguma razão entenderam desfiliar-se, para que regressem às fileiras do PS. A primeira vaga de expulsões ocorreu em 2009, precisamente o ano em que Narciso Miranda se candidatou pela primeira vez como independente à Câmara de Matosinhos, que liderara durante 27 anos.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que o PS faz uma aproximação a Narciso, que foi expulso do partido em 2010, depois de ter protagonizado, em Outubro de 2009, a tal candidatura independente. Curiosamente, quatro meses antes das autárquicas de 2013, o ex-presidente da distrital do PS-Porto e actual secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, convocou os antigos líderes distritais para lançar as bases da criação de um conselho consultivo. Mas tanto Narciso Miranda como Orlando Magalhães não compareceram.

Na altura, José Luís Carneiro tentou desvalorizar as vozes daqueles que não queriam o regresso do antigo autarca, revelando que “há uma vontade de restabelecer o diálogo com dois antigos líderes da federação”. “Temos de reatar esse diálogo para que a história se possa fazer. Esse diálogo pode ser positivo para tentar pacificar muitas das estruturas que nos últimos anos viveram contendas muito difíceis, particularmente em Matosinhos”, defendeu José Luís Carneiro.

A expectativa de Manuel Pizarro, o actual líder da distrital, é que “regressem ao PS duas centenas de pessoas”, incluindo Narciso Miranda. Mas dificilmente, o antigo líder da federação do PS-Porto regressará não só porque tem no terreno uma candidatura que vai disputar com o PS a presidência da câmara, que será anunciada em meados de Fevereiro, mas também por entender que existem “ainda muitas feridas por sarar”.

Segundo dados do PS-Porto, neste distrito, desde 2009, saíram do partido 242 militantes. Destes, quase metade (115) pertenciam à concelhia de Matosinhos.

