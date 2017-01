Marcelo em acção de voluntariado para lançar roteiro social

Há muitos anos que Marcelo Rebelo de Sousa faz voluntariado e a sua condição de Presidente da República apenas o obrigou a abrandar o ritmo da solidariedade. Amanhã, contudo, o Presidente vai deslocar-se ao Hospital São Francisco Xavier, pelas sete da tarde, para dar início a uma acção voluntária que não está na sua agenda oficial.

PUB

Sem jornalistas a acompanhá-lo - fez saber que só falará no fim -, Marcelo dará assim o pontapé de saída, nas urgências daquele hospital, para duas semanas em que tentará ir ao encontro dos problemas de pobreza, acesso à saúde, etc, com que o país se debate, numa espécie de roteiro social feito a partir da região de Lisboa.

Já em Janeiro deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa passou a noite mais fria do ano acompanhando as equipas que dão apoio aos sem-abrigo da cidade de Lisboa.

PUB

PUB