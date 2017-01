Cartas ao Director

O salário mínimo

A derrota sofrida pelo PS na rejeição do seu decreto-lei sobre o aumento do salário mínimo para 557 euros põe em evidência dois casos: Que o optimismo do Presidente da República e do primeiro-ministro sobre o ano de governação conjunta, a paz social, diminuição do desemprego e recuperação da economia ainda que engalanado com reposições de regalias tiradas pelo anterior governo, é fátua. Que enquanto não deixarmos de endividar-nos, enquanto não arrancar a economia, enquanto houver tantos desempregados, o país não avança.

Assim a coligação actual, a dita geringonça, esfumou-se como um foguete de lágrimas depois de rebentado. É que ao cidadão, não interessa se o seu salário resulta de cedências ao patronato, empobrecimento da segurança social ou outra razão. Quando um maço de cigarros diários representa mais de 25% do salário, quando os transportes, os empregos, as propinas e saúde são o que são, este salário só não é humilhante porque há mais de 10% da população laboral no desemprego.

E não vale a pena desculparem-se com o PSD, PCP ou BE, a governação tem que subir acima dos partidos. As grandes fontes de receita nacionais, do turismo dos mais abastados que vêm usufruir do bom que temos, das distribuidoras de energias e de comunicações e das grandes superfícies que vieram esmagar as mercearias de bairro que financiavam os moradores com o "assenta no rol", sendo útil, não resolvem o problema do crescimento das indústrias de exportação para criar riqueza. Pobre Portugal.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

A ZEE

A nós, portugueses, coube-nos o direito de gerir um espaço económico enorme, sendo o espaço marítimo muitas vezes superior ao espaço terrestre (segunda maior zona económica europeia); se bem se lembram, ainda no governo de. Sócrates, iniciámos o estudo da nossa plataforma continental, com recurso a um caríssimo robot, a fim de fundamentarmos a nossa pretensão do reconhecimento internacional ao alargamento da nossa ZEE marítima.

Nas campanhas eleitorais, os políticos, sempre afirmam que o nosso futuro económico está no mar, mas, passado esse período nada é feito; a nossa resiliência termina no futebol ou nas caminhadas até Fátima. Quando surge um problema - o desacordo de Espanha em relação aos nossos direitos marítimos decorrentes da nossa soberania nas Ilhas Selvagens - varremos o assunto para debaixo do tapete.

Há políticos com visão de futuro e com a teimosia para lutarem por ela, era o caso de Sócrates, que terá muitos defeitos, mas essa qualidade ninguém lhe pode negar. O actual primeiro-ministro tem uma única visão (partilhada pelo Presidente Trump) que é a de reverter tudo o que foi feito pelos seus adversários políticos.

Será que isso, a nós portugueses, nos chega? O mar está encapelado mas está aí à nossa frente a desafiar-nos!

Ezequiel Neves, Lisboa

