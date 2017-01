François Fillon e a mulher interrogados pela justiça francesa

O candidato da direita francesa às eleições presidenciais deste ano, François Fillon, está a ser interrogado pela justiça francesa nesta segunda-feira, tal como a mulher, no âmbito da investigação sobre o caso do alegado falso emprego que deu a Penepole Fillon.

A notícia foi avançada pela televisão BMFTV e confirmada à agência AFP por fontes judiciais.

O Tribunal Central de Luta contra as Infracções Financeiras e Fiscais abriu um processo preliminar sobre Fillon, que admite ter contratado a sua mulher, Penelope Fillon, como assistente parlamentar, entre 1998 e 2002, recebendo um ordenado bruto de 3900 euros, e de novo seis meses em 2012, com um salário de 4600 euros. Entre 2002 e 2007, enquanto Fillon foi ministro, Penelope foi assistente do deputado que o substituiu, mas com salário ainda maior: de 7900 euros brutos. Nos cálculos do semanário Le Canard Enchainé, que revelou o caso, a mulher de Fillon recebeu cerca de 500 mil euros (brutos) do erário público francês.

Fillon, que foi depois primeiro-ministro de Nicolas Sarkozy, e que se apresenta como o candidato da “transparência” e da “honestidade”, prometendo cortes na Segurança Social no valor de 500 mil euros – o mesmo valor que a mulher recebeu, notam críticos de língua afiada…. – não nega os factos. Diz até que também a certa altura também empregou os dois filhos advogados. Mas, enquanto o jornal ouve várias testemunhas que dizem nem sequer saber que Penelope Fillon trabalhava para o marido – nunca a viram sequer no Parlamento – o político garante que ela fazia trabalho importante.

Fillon já tinha dito que queria ser ouvido pelas autoridades e garantiu que desistirá da sua candidatura se for indiciado neste caso.

Uma fonte ligada ao caso, citada e não identificada pela Reuters, avançou que o empresário Marc Ladreit de Lacharriere também foi interrogado, porque a sua holding Fimalac detém a revista literária La Revue des Deux Mondes, que o Le Canard Enchaine diz ter pago a Penelope Fillon outros 100 mil euros por muito pouco trabalho.

Na mais recente sondagem, publicada no domingo pelo Le Figaro, François Fillon (22%) surge taco-a-taco com o candidato independente Emmanuel Macron (21%) na luta pelo segundo lugar na primeira volta das presidenciais, ambos atrás de Marine Le Pen (25%). A sondagem da Kantar-Soffres diz ainda que Le Pen seria sempre derrotada na segunda volta, fosse frente a Fillon, fosse contra Macron.

Alan Juppé e Nicholas Sarkozy, dois dos candidatos derrotados nas primárias da direita francesa, já se mostraram indisponíveis para se candidatarem caso Fillon desista.

