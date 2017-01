Presidente da Câmara de Braga destaca "desilusão" e aponta falta de atitude

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, considerou hoje que "faltou atitude" ao Sporting de Braga para ganhar a Taça da Liga de futebol, que perdeu para o Moreirense (1-0).

"É uma desilusão. O Sporting de Braga não veio a esta final, não teve a vontade que se lhe exigia para vencer", afirmou o autarca no final do jogo, que viu num ecrã gigante colocado no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.

Habitual presença nos jogos do Sporting de Braga, Ricardo Rio não se deslocou ao Algarve, porque "tinha outros compromissos", mas deixou reparos à equipa comandada por Jorge Simão. "Faltou atitude, o que se reflectiu na qualidade do jogo. A equipa não esteve à sua altura e o Moreirense mereceu ganhar, há que lhe dar os parabéns", afirmou.

Cerca de 150 pessoas assistiram na casa do ABC à derrota dos bracarenses e, à saída, a frustração era muita, ouvindo-se algumas críticas à organização da prova e ao presidente da Liga, Pedro Proença.

