Moreirense já está em Guimarães para recepção na câmara municipal

O Moreirense já está em Guimarães a ser alvo de uma recepção nos Paços do Concelho - no largo cónego José Maria Gomes -, numa cerimónia de homenagem da autarquia aos vencedores da Taça da Liga, título histórico para o emblema de Moreira de Cónegos, primeiro campeão de Inverno português.

PUB

A comitiva saiu ainda de manhã do Algarve, rumando a casa na ressaca da conquista do seu mais valioso troféu, alcançado na final frente ao Sp. Braga, depois de ter superado FC Porto e Benfica.

À chegada a Guimarães, poucos minutos antes das 19 horas, depois de uma longa viagem, Augusto Inácio deu conta da “noite intensa” animada pelo “momento histórico”, mas também de uma preocupação própria de quem tem como prioridade a recuperação da equipa para o confronto de quinta-feira, com o Feirense, para a Liga.

PUB

“A minha preocupação já está virada para o jogo de quinta-feira. Perdemos um dia. Tínhamos programado banhos e massagens e não sei se ainda vai dar tempo. A recuperação pode não ser completa”, sublinhou, apesar da “total satisfação” proporcionada a “toda a família de Moreira”, com um “feito inédito”, mas que, como “todas as conquistas, passa rápido". "As derrotas é que perduram”, adverte o treinador do Moreirense, focado no regresso à realidade do clube.

“Enquanto não tivermos pontos para permanecer na Liga não estou descansado. Os festejos prolongaram-se mais no tempo do que era suposto”, aponta.

Inácio reforçaria depois o que considera de "grande lição de vida", uma "rivalidade com educação, paixão, com gente contente e orgulhosa pela conquista", ao que o presidente do V. Guimarães, Júlio Mendes, respondeu, lembrando que "não podia ser de outra forma" e reforçando a amizade que existe entre os dois clubes de Guimarães.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, tomou a palavra ainda na escadaria da Câmara Municipal para sublinhar as idiossincrasias de Moreira de Cónegos e lançar um repto ao V. Guimarães, a quem pediu a outra taça, a de Portugal, prova que tem a formação vitoriana entre os semifinalistas Estoril, Desp. Chaves e Benfica.

“Este é o povo de Guimarães, das vilas e das aldeias de Guimarães. Este é o nosso povo. São as gentes da nossa tribo, povo humilde, que trabalha e faz autênticos milagres”, caracterizou, no largo cónego José Maria Gomes, antes de seguir para a recepção no salão nobre.

O defesa central André Micael falou também em "nome do grupo", para "agradecer a recepção fantástica". "É sinal de que o que fizemos foi importante e difícil, mas merecido", enfatizou, reflectindo a "coragem e grande ambição" de todos os moreirenses.

PUB