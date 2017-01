Moreirense garante Sougou

O Moreirense garantiu esta segunda-feira a contratação do extremo senegalês Sougou, de 32 anos, até final da temporada, recrutando para o lugar de Podence um jogador que conhece bem o futebol português e que se encontrava desde a época passada ao serviço do Sheffield Wednesday, emblema do Championship treinado pelo português Carlos Carvalhal.

Sougou conta passagens por clubes como a U. Leiria, V. Setúbal e Académica, em Portugal. Sougou actuou ainda nos romenos do Cluj, para além dos franceses do Marselha e Évian.

