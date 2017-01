Jon Rahm “compensou” derrota de Nadal

No mesmo dia em que Rafael Nadal perdeu a final do Open da Austrália em ténis para Roger Federer, outro espanhol, Jon Rahm, triunfou no mais importante circuito mundial de golfe, o do PGA Tour, por ocasião do Farmers Insurance Open, em San Diego, Califórnia.

Rahm fez dois eagles nos últimos seis buracos de jogo no percurso Sul do Torrey Pines Golf Club, um deles com um putt de 18 metros, para uma volta final de 67 (-5) que lhe deu o título por três pancadas de vantagem sobre o norte-americano Charles Howell e C.T. Pan, de Taiwan.

Tendo feito 22 anos em Novembro, supera Phil Mickelson como o mais jovem vencedor deste torneio, e torna-se também o primeiro jogador em 26 anos a conquistar em Torrey Pines o seu primeiro título no PGA Tour.

E assim os primeiros quatro torneios do ano neste circuito foram ganhos por jogadores na faixa etária dos 20 – Justin Thomas (23) ganhou o SBS Tournament of Champions e o Sony Open, ambos no Havai, e Hudson Swafford (29) o CareerBuilder Challenge em La Quinta, Califórnia.

Com esta vitória, Rahm subiu de 137.º para 46.º no ranking mundial garantindo entrada no Masters de Augusta National pela primeira vez na sua carreira. Se se mantiver no top-50 mais três semanas conseguirá participar em Março em dois torneios dos World Golf Championships.

O cut na sexta-feira tinha ficado fixado em 144 (par) deixando pelo caminho Tiger Woods (76-72), que jogou aqui o seu primeiro torneio no PGA Tour em 17 meses. Quem também falhou o cut foram os números 1 e 3 no ranking mundial, respectivamente Jason Day (73-74) e Dustin Johnson (72-74), além de Hudson Swafford (70-78).

Rahm totalizou 275 pancadas, 13 abaixo do par, contra 278 de Howell III (segundo classificado pela terceira vez neste torneio) e de C.T. Pan. Keegan Bradley, Justin Rose, Pat Perez, Patrick Rodgers e Tony Finau partilharam o quarto lugar.

No European Tour, o sul-coreano Jeunghun Wang conquistou o seu terceiro título no circuito depois de bater o sueco Joakim Lagergren e o sul-africano Jaco Van Zil no play-off do Commercial Bank Qatar Masters, no Doha Golf Club. Este trio tinha concluído os 72 buracos regulamentares com 16 abaixo do par.

Com 21 anos e 144 dias, Wang torna-se o terceiro mais novo jogador a chegar às três vitórias no European Tour, depois de Seve Ballesteros e do italiano Matteo Manassero. No ranking mundial, subiu de 60.º para 39.º.

