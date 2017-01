Benfica perde em Setúbal e fica com o FC Porto a um ponto

A ressaca da Taça da Liga foi mais dura para o Benfica do que para o Vitória de Setúbal, e no jogo da 19.ª jornada entre as duas equipas que caíram nas meias-finais da prova os sadinos impuseram a segunda derrota ao líder da I Liga. Um golo bastou para a equipa de José Couceiro quebrar um jejum de quase 18 anos sem triunfos sobre os “encarnados”, no Bonfim, para o campeonato. Depois de conquistar um empate na Luz, na segunda jornada, o V. Setúbal voltou a roubar pontos ao Benfica, que é agora um líder menos tranquilo – a vantagem sobre o FC Porto ficou reduzida a um ponto.

Os instantes finais do encontro, com Ederson a ir à área contrária, podiam dar a impressão que, após o golo sadino, se assistiu a um massacre “encarnado”. Mas isso andaria longe da verdade. Com muitos regressos ao “onze” (e sem Rui Vitória, suspenso por 15 dias devido à expulsão após o jogo da Taça da Liga com o Moreirense), o Benfica entrou bem e fez um par de ameaças, por intermédio de Mitroglou e Cervi.

Positivo/Negativo Positivo Zé Manuel Marcou o primeiro golo ao serviço do V. Setúbal no campeonato e dificilmente irá esquecê-lo: valeu um triunfo sobre o Benfica.

Positivo F. Venâncio Voz de comando na defesa sadina, o “capitão” foi providencial quando, aos 25’, com Bruno Varela batido, evitou que a bola cabeceada por Luisão entrasse na baliza. Negativo Benfica O bom início de partida não teve continuidade e mesmo com as alterações feitas na equipa o rendimento não melhorou. Com um futebol lento e previsível, os “encarnados” pouco fizeram para incomodar a defesa sadina e averbaram a segunda derrota no campeonato. E o segundo resultado negativo após o desaire frente ao Moreirense na Taça da Liga.

Couceiro tinha dito que a equipa queria colocar um ponto final na série sem vitórias sobre o Benfica e os jogadores corresponderam com eficácia: Edinho ficou muito perto do golo, num vistoso pontapé “de bicicleta” após cruzamento de Arnold. Poucos minutos depois, os dois combinaram para oferecer o golo a Zé Manuel. Edinho aproveitou a atrapalhação de Lindelöf e André Almeida, passou por ambos e deixou a bola para Arnold, que a colocou milimetricamente em Zé Manuel. Este, entre Luisão e Fejsa, estreou-se a marcar no campeonato.

O Benfica ficou muito perto do golo aos 25’, com Luisão a cabecear e, com Bruno Varela batido, Frederico Venâncio a evitar que a bola entrasse na baliza. Mas, a partir daí, a equipa de Rui Vitória deu poucos sinais de vida, apesar de ter dominado a posse de bola. Sem oportunidades flagrantes de golo, os “encarnados” queixaram-se de um penálti por assinalar de Nuno Pinto sobre Carrillo, já no tempo de compensação. Mas não havia nada a fazer para evitar a segunda derrota no campeonato.

