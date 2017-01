Serão os anúncios roxos sinónimo do regresso de Prince ao Spotify?

Que músico é frequentemente associado ao roxo? Uma resposta evidente seria Prince, dado o êxito da sua música “Purple Rain”. Os anúncios do Spotify que ocuparam Londres e a Union Square em Nova Iorque de roxo na manhã desta segunda-feira poderão, portanto, indiciar um regresso da música de Prince aos catálogos deste serviço de streaming. Na verdade, os rumores começaram logo no início do mês. Na primeira semana do ano, a Bloomberg noticiava que estavam a ser feitos acordos entre os representantes do património musical de Prince e aplicações de streaming como o Spotify ou a Apple Music.

Esta segunda-feira, Londres e Nova Iorque acordaram com placards e colunas cobertos com anúncios inteiramente roxos, à excepção do logótipo do Spotify a branco, no fundo de cada publicidade.

Do these purple Spotify ads mean what everyone thinks they mean? (That would be, Prince). https://t.co/lfF8JYp1v0 pic.twitter.com/kcqNLqaY6H — GoMN (@GoMNNews) 30 de janeiro de 2017

Spotify takeover in Union Square, no ads just purple... pic.twitter.com/WeIcgQ1JYs — Andy Thompson (@officiallyrad) 30 de janeiro de 2017

Prevê-se que o anúncio do regresso de Prince aos serviços de streaming seja feito durante a cerimónia dos Grammys 2017, que se realizará a 12 de Fevereiro. Segundo a Billboard, o acordo ainda não está confirmado. Ainda assim, os anúncios parecem indiciar que o serviço vai voltar a ter as músicas do norte-americano. A revista de música NME adianta que o reportório musical de Prince poderá voltar ao Spotify e à Apple Music dentro de um mês.

Prince é um dos poucos autores cuja música não está disponível em aplicações de streaming. Em Julho de 2015, o artista tinha retirado as suas músicas da maior parte dos serviços de streaming, à excepção de alguns como a Tidal ou a rádio digital Pandora.

Prince, o cantor de "Little Red Corvette" e "The Most Beautiful Girl in the World", morreu aos 57 anos, a 21 de Abril de 2016.

